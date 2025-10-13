На пляже Тель-Авива появился огромный баннер с надписью "Спасибо" для Трампа

На пляже Тель-Авива перед визитом Президентом США Дональда Трампа появился огромный баннер с надписью "Спасибо".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Кадры сняты, как утверждается, с борта #1, на котором летел Трамп. 

Представляем вашему вниманию данное видео: