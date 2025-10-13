https://news.day.az/world/1787733.html На пляже Тель-Авива появился огромный баннер с надписью "Спасибо" для Трампа - ВИДЕО На пляже Тель-Авива перед визитом Президентом США Дональда Трампа появился огромный баннер с надписью "Спасибо". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Кадры сняты, как утверждается, с борта #1, на котором летел Трамп. Представляем вашему вниманию данное видео:
На пляже Тель-Авива появился огромный баннер с надписью "Спасибо" для Трампа - ВИДЕО
На пляже Тель-Авива перед визитом Президентом США Дональда Трампа появился огромный баннер с надписью "Спасибо".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Кадры сняты, как утверждается, с борта #1, на котором летел Трамп.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре