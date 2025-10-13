В Ходжавенде пресечен незаконный сбыт оружия и боеприпасов

В Ходжавендском районе задержан мужчина, пытавшийся продать оружие и боеприпасы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана сообщили, что в освобождённых от оккупации территориях продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности и предотвращению незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе операции, проведённой в Ходжавендском районе, в качестве подозреваемого был задержан 26-летний Рашад Салахов, временно проживающий в селе Гюней Хырман и работающий в одной из строительных компаний. При обыске в его доме были обнаружены и изъяты 2 автомата Калашникова, 1 охотничье ружьё марки "ИЖ", 5 магазинов для патронов и 150 патронов.

В ходе расследования было установлено, что Р. Салахов нашёл оружие во время строительных и восстановительных работ в районе, хранил его у себя с целью последующей продажи.

По факту в Ходжавендском РОП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.