Названа дата проведения совместной инспекции инфраструктурных объектов коридора «Север-Юг»

Делегации трёхсторонней встречи Азербайджан-Иран-Россия завтра проведут совместную инспекцию важных инфраструктурных объектов международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трёхсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

