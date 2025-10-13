https://news.day.az/economy/1787744.html Названа дата проведения совместной инспекции инфраструктурных объектов коридора «Север-Юг» Делегации трёхсторонней встречи Азербайджан-Иран-Россия завтра проведут совместную инспекцию важных инфраструктурных объектов международного транспортного коридора "Север-Юг".
Названа дата проведения совместной инспекции инфраструктурных объектов коридора «Север-Юг»
Делегации трёхсторонней встречи Азербайджан-Иран-Россия завтра проведут совместную инспекцию важных инфраструктурных объектов международного транспортного коридора "Север-Юг".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трёхсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.
