Трамп заявил о завершении конфликта в Газе

Президент США Дональд Трамп после прибытия в здание Кнессета (парламент Израиля) заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС согласится на свое разоружение в рамках мирного плана урегулирования конфликта в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, слова американского лидера приводит агентство Reuters.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп выразил мнение, что военные действия в анклаве можно считать завершенными.

Президент оставил запись в книге почетных посетителей Кнессета, отметив, что для него "великая честь" завершить конфликт. Он добавил, что это "большой и красивый день".

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.