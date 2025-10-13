Назван общий объем инвестиций в Карабах

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана реализуются широкомасштабные инфраструктурные проекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, выступая на мероприятии "Духовные ценности", посвященном 5-й годовщине Победы в Карабахе.

Он отметил, что, создаются новые автомобильные и железные дороги, аэропорты, системы электро- и водоснабжения, реализуются важные проекты в экономике, образовании, здравоохранении, коммунальном обслуживании, восстановлении культурного наследия и других сферах.

Несмотря на короткий период, в этих областях достигнуты значительные результаты. На этих территориях проводятся не только местные, но и важные международные мероприятия.

Согласно информации, предоставленной Отделом по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Э. Юсубов также рассказал о поэтапном и добровольном возвращении бывших вынужденных переселенцев на территории, освобожденные от оккупации в рамках программы Великое возвращение.

По его словам, в настоящее время в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах обосновались около 22 тысяч человек. Среди них, помимо бывших вынужденных переселенцев, есть также сотрудники государственных и частных организаций, а также члены их семей.

Согласно плану, переселение населения осуществляется поэтапно путем проведения восстановительных и ремонтных работ в поселке Кяркиджахан города Ханкенди, 11 селах Ходжалинского района и 7 селах Агдеринского района. В результате в этих населенных пунктах планируется расселить около 6 тысяч бывших вынужденных переселенцев. В то же время были предприняты важные шаги по восстановлению экономики региона, обеспечению занятости и расширению предпринимательской деятельности. На сегодняшний день инвесторы вложили в освобожденные территории более 65 миллионов манатов.

Отметим, что в Карабахе проходит "Неделя духовных ценностей", посвященная 5-летию Победы в Отечественной войне. Проект реализуется при совместной организации Государственного комитета по работе с религиозными организациями, Университета "Карабах", Азербайджанского теологического института при Комитете и Фонда пропаганды духовных ценностей. Главная цель - укрепление национальной идентичности и патриотического сознания молодежи, повышение ее приверженности нашему историко-культурному наследию, национально-духовным ценностям.