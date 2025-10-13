Нетаньяху поблагодарил Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь в урегулировании конфликта в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
Во время встречи он опубликовал фото, на котором дарит Трампу золотую статуэтку голубя, символизирующую мир.
13 октября канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас примут участие в "саммите мира", который пройдет в Египте по случаю прекращения огня в секторе Газа.
Египетский лидер провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, который в настоящее время находится в Израиле.
