Нетаньяху поблагодарил Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь в урегулировании конфликта в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Во время встречи он опубликовал фото, на котором дарит Трампу золотую статуэтку голубя, символизирующую мир.

13 октября канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас примут участие в "саммите мира", который пройдет в Египте по случаю прекращения огня в секторе Газа.

Египетский лидер провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, который в настоящее время находится в Израиле.