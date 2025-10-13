В Баку состоялась трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия, принято Коммюнике

В Баку состоялась трёхсторонняя встреча между Азербайджаном, Ираном и Россией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во встрече, которая прошла под сопредседательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и министра дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Фарзаны Садег, приняли участие уполномоченные представители профильных ведомств трёх стран.

Как сказал заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, встреча посвящена актуальным вопросам повестки дня трёхстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Ираном и Россией в области транспорта, энергетики и таможни.

Он заявил, что необходимо развивать экономическое и торговое сотрудничество между нашими странами на основе равноправных и взаимовыгодных принципов, одновременно создавая благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов.

Ш. Мустафаев отметил, что Декларация президентов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации от 8 августа 2016 года и Совместное заявление от 1 ноября 2017 года играют исключительную роль в экономическом сотрудничестве, развитии безопасных и надежных региональных и международных транспортных коридоров, а также реализации проектов в энергетической сфере.

"Помимо саммитов, в 2022 году в Баку состоялась встреча между нашими странами с участием вице-премьеров Азербайджана и России, а также министра дорог и городского развития Ирана", - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, по его словам, реализуемые меры в сфере транспорта требуют синхронного совершенствования инфраструктуры таможенных и погранично-пропускных пунктов.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что в этом контексте упрощение и цифровизация таможенных операций являются одними из приоритетных направлений сотрудничества.

"Поэтому наша сегодняшняя трехсторонняя встреча будет посвящена обсуждению всех этих актуальных вопросов. Уверены, что проведённые переговоры и принятые нами решения будут способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в соответствующих областях и принесут пользу всем трем странам и нашему региону в целом", - заключил Шахин Мустафаев.

А заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук сообщил, что Азербайджан, Россия и Иран отрабатывают технологии мультимодального контейнерного сервиса в рамках Западного маршрута.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить азербайджанскую сторону за организацию нашей трёхсторонней встречи по вопросам инфраструктурного сотрудничества, направленного на укрепление транспортной связности в регионе. Также хотел бы поблагодарить иранскую сторону за то, что нашли возможность приехать с такой представительной делегацией. И хотел бы выразить признательность обеим сторонам за совместную работу, которую мы проводим по развитию Западного маршрута Международного транспортного коридора Север-Юг. Успех этой работы зависит от наших совместных усилий", - сказал он.

Оверчук отметил, что Азербайджан, Россия и Иран вместе работаю над вопросами повышения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска.

"В конце прошлого года с азербайджанской стороной подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях развития транзитных перевозок по коридору Север-Юг, основная цель которого - формирование стабильного грузопотока. С Иранской стороной реализуется соглашение от 2023 года по строительству железнодорожного отрезка Решт-Астара. Ведутся спутниковые измерения, идут работы по нивелировке, проводится обработка результатов. В рамках Западного маршрута коридора Север-Юг железные дороги России, Азербайджана и Ирана отрабатывают технологии мультимодального контейнерного сервиса", - сказал он.

После выступлений были подробно обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня трёхстороннего сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и таможни.

Принято коммюнике по итогам трёхсторонней встречи.