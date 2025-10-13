Президент Египта принял решение наградить Трампа

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил присвоить орден Нила, высшую государственную награду страны, американскому лидеру Дональду Трампу.

Как передает Day.Az, об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь ас-Сиси Ахмед Фахми.

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил представить президенту США Дональду Трампу орден Нила", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что орден был присужден в знак признания вклада Трампа в урегулирование палестино-израильского конфликта.