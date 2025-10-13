https://news.day.az/world/1787735.html Президент Египта принял решение наградить Трампа Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил присвоить орден Нила, высшую государственную награду страны, американскому лидеру Дональду Трампу. Как передает Day.Az, об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь ас-Сиси Ахмед Фахми.
Президент Египта принял решение наградить Трампа
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил присвоить орден Нила, высшую государственную награду страны, американскому лидеру Дональду Трампу.
Как передает Day.Az, об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь ас-Сиси Ахмед Фахми.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил представить президенту США Дональду Трампу орден Нила", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что орден был присужден в знак признания вклада Трампа в урегулирование палестино-израильского конфликта.
