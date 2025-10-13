В Польше обнаружили тысячелетние захоронения «первых христиан»

Археологи обнаружили древнее кладбище с предположительными останками "первых христиан" возрастом около тысячи лет. Место захоронения найдено рядом с укрепленным средневековым поселением в деревне Борково (Польша).

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Live Science.

Находка относится к периоду христианизации страны, когда местные жители начали переход от язычества к новой вере. Открытие было сделано в ходе археологических работ перед строительством газопровода, и исследования на месте продолжаются.

"Мы рассматриваем этих людей как представителей первых христиан на этих землях", - рассказала соавтор исследования Юстина Марчевка-Длугоньска из Варшавского университета кардинала Стефана Вышинского.

Несмотря на христианский контекст, в могилах были найдены предметы, типичные для языческих захоронений: наконечники стрел, боевой топор, лезвия ножей, кольца и бусины из сердолика. Это говорит о том, что переход к христианству сопровождался сохранением некоторых языческих традиций.

Всего было раскопано несколько индивидуальных могил. Некоторые исследователи предположили, что это может быть захоронение воинов, служивших князю Мешко I, который правил в Польше с 960 по 992 год и считается основателем польского государства. Однако, по словам Марчевки-Длугоньской, никаких подтверждений этой гипотезы нет: "С исторической точки зрения мы пока не знаем, можем ли вообще говорить о какой-либо связи с Мешко I".

Сейчас собранные скелеты ожидают антропологического анализа. Предварительные осмотры уже выявили на одном из тел следы заживших переломов ребер, что может свидетельствовать о перенесённой травме при жизни.