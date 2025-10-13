https://news.day.az/world/1787667.html

Альпы скрылись под облаками - ВИДЕО

Это не туман, а очень низкие облака, стелющиеся по склонам Альп. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Потрясающе красиво. Кажется, будто горы укутаны мягким покрывалом. Природа снова напоминает о своей силе и величии.