Альпы скрылись под облаками

Это не туман, а очень низкие облака, стелющиеся по склонам Альп.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Потрясающе красиво. Кажется, будто горы укутаны мягким покрывалом.

Природа снова напоминает о своей силе и величии.