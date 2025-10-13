TAP запускает новый портал регистрации для потенциальных грузоотправителей

Консорциум Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG запустил новый онлайн-портал регистрации, который упрощает и ускоряет процесс для заинтересованных сторон, желающих стать грузоотправителями TAP.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на консорциум.

Портал предоставляет единый доступ для подачи всех необходимых форм и документов. Новая система заменяет прежний процесс через электронную почту, обеспечивая большую прозрачность и эффективность.

"Внедрение портала регистрации является очередным шагом в постоянной работе TAP по улучшению клиентского опыта и оптимизации коммерческих операций", - отметила руководитель отдела коммерции TAP Мария Савова. "Он упрощает взаимодействие потенциальных грузоотправителей с TAP, сокращает время обработки и повышает качество и эффективность процесса аккредитации".

Как сообщается, новая система также помогает TAP поддерживать актуальное и надежное хранилище документации, способствуя точности и эффективности повседневной работы.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ с гигантского месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Газопровод протяженностью 877 км соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на границе Турции и Греции в районе Кипои, проходит по территории Северной Греции, Албании и Адриатического моря, выходя на сушу в Южной Италии.

TAP обеспечивает поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы. В частности, он соединён с интерконнектором Греция-Болгария (IGB), который начал коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года и поставляет каспийский газ в Болгарию, повышая энергобезопасность ещё одной европейской страны. Выходные точки TAP в Греции и Албании, а также терминал в Италии предоставляют дополнительные возможности для дальнейшего транспортирования азербайджанского газа на более широкий европейский рынок.

Акционерами TAP являются bp (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (20%) и Enagás (20%).