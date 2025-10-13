Смартфон Samsung получит три аккумулятора

Корпорация Samsung готова представить складной смартфон, который получит три отдельные батареи.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание профильное издание Galaxy Club.

Журналисты медиа напомнили, что последнее время в сети ходят слухи, что Samsung готовится представить первый смартфон, складывающийся втрое. Также в базе данных корейского патентного ведомства KIPRIS обнаружили описание телефона, имеющего похожую конструкцию.

Авторы отметили, что так как IT-гигант разработал аппарат, состоящий из трех частей, то большой аккумулятор будет разделен на три сегмента. Формально новый складной девайс получит три батареи, связанных между собой. Известно, что каждый из трех аккумуляторов будет иметь разную емкость. В документе не указана общая емкость батареи смартфона.

"Но если предположить, что емкость батареи Galaxy Z Fold 7 составляет 4400 миллиампер-часов при использовании всего двух аккумуляторов, то вполне вероятно, что Z Trifold с тремя аккумуляторами легко превысит показатель в 5000 миллиампер-часов", - заметили журналисты.

Также раскрытый телефон Samsung имеет два шарнира - широкий и узкий. Благодаря такой конструкции аппарат будет аккуратно складываться вовнутрь. Патент на тройной смартфон был подан 30 сентября 2025 года.