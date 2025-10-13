Сильная экономика - сильная страна: о дальновидности стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

На II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB) первый заместитель министра финансов Анар Керимов озвучил показатель, который сам по себе стал политическим и экономическим заявлением: стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 80 миллиардов долларов. Безусловно, перед нами отражение огромного пути, который страна прошла за последние два десятилетия.

По словам А.Керимова, внешний государственный долг Азербайджана составляет около 5 миллиардов долларов, то есть валютные резервы страны в 16 раз превышают объем долга. В мире, где даже развитые государства нередко балансируют на грани долговой зависимости, подобное соотношение выглядит исключительным. Финансовая устойчивость Азербайджана признана и международными рейтинговыми агентствами - Moody's, Fitch и S&P. Все три подтвердили позитивный или стабильный прогноз по стране, что отражает доверие глобальных рынков к азербайджанской экономике и ее стратегическому управлению.

Если обратиться к ретроспективе, масштабы нынешнего успеха становятся особенно очевидны. В начале 2000-х годов стратегические валютные резервы Азербайджана составляли всего около 1,5-2 миллиардов долларов. Тогда страна только начинала извлекать выгоду из нефтяного бума и создавать первые институты для накопления доходов от углеводородного сектора.

С запуском нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и последующим ростом цен на нефть приток валютной выручки резко увеличился. При этом, наше государство, руководствуясь дальновидной стратегией, решило не проедать нефтяные доходы, а направить значительную их часть в накопления. Так появился Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) - инструмент, превративший природные ресурсы в устойчивый финансовый капитал.

К 2010 году валютные резервы страны выросли до около 25 миллиардов долларов, к 2015-му - превысили 50 миллиардов, а сегодня достигли исторического максимума в 80 миллиардов долларов. Таким образом, за два десятилетия стратегические резервы Азербайджана увеличились примерно в 40 раз. Это результат не только благоприятной конъюнктуры, но и грамотного финансового управления, ориентированного на долгосрочную устойчивость, а не на сиюминутные выгоды.

Для понимания значения этих цифр полезно сравнить их с финансовыми показателями соседней Армении. По данным Статистического комитета Республики Армения, на 30 июня 2025 года государственный долг страны составил 13 миллиардов 852 миллиона долларов. Из них внешний долг- почти 7 миллиардов долларов, внутренний - около 6,9 миллиарда. За один лишь месяц этот показатель вырос более чем на 116 миллионов долларов.

Иными словами, соседняя страна продолжает жить в условиях нарастающей долговой нагрузки. Для сравнения: еще в конце 2018 года госдолг Армении составлял около 6,9 миллиарда долларов. То есть за годы пребывания у власти правительства Никола Пашиняна долговое бремя фактически удвоилось. Вот вам и "секрет" тех экономических успехов Армении, коими порой так кичатся в соседней стране.

А теперь - ключевой контраст: международные резервы Армении на июнь 2025 года составляют всего около 4 миллиардов долларов, а золотой запас ноль. В буквальном смысле: у Еревана нет ни грамма монетарного золота в качестве стратегического резерва. В то время как золотые запасы Азербайджана на 1 июля 2025 года составляют 181,1 тонны, что делает страну лидером региона по этому показателю.

Таким образом, финансовый буфер Азербайджана почти в 20 раз превышает армянские резервы и полностью нивелирует долговую зависимость. Это и есть фундаментальное различие между экономикой накопления и экономикой долга. При этом очевидно, что финансовая независимость как фактор геополитической силы. Очевидно, что именно постоянно растущее превосходство Азербайджана над Арменией сформировало новые реалии на Южном Кавказе.

У нашей страны появилась возможность больше тратить на армию, создать мощный ВПК. Все это привело к историческим победам, к полному восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Кроме того, именно за счет своих резервов Азербайджан реализовал целый ряд важнейших нефтегазовых, транспортных проектов. Они не только финансово окупились, но и значительно повысили геополитическую значимость Азербайджана.

Наконец, за счет собственных средств Азербайджан ныне восстанавливает освобожденные от оккупации территории. Это и есть проявление истинной независимости и самодостаточности нашего государства и объяснение его растущего авторитета в мире. Это и есть наглядная демонстрация дальновидности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.