Они думали, что за наезды на Азербайджан будут платить. Не будут!

Автор: Татьяна Полоскова, доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор"

К сожалению, сейчас в России осталось не так много специалистов по Южному Кавказу, имеющих и профильное образование, и научные работы по региону, и опыт работы там. В том числе, и участие в полевых исследованиях. В советское время большую половину тех, кто сейчас гордо именует себя экспертами по странам СНГ, даже в сельской газете "За урожай" не стали бы публиковать, посчитав некомпетентными дилетантами.

В наше время есть прецеденты, когда люди, не имеющие научных степеней, не издавшие ни одной книги и не написавшие ни одной научной статьи, создают "Институты" и пытаются формировать позицию российских официальных структур и информационную повестку по вопросам международной политики. По телеэкранам бродят бесчисленные эксперты по Южному Кавказу, никогда там не бывавшие и работающие по принципу "чего изволите". Это т.н. эксперты "по международным конфликтам". У этих всегда хочется спросить, по каким именно конфликтам и где они специалисты. Разборки между наркокартелями в Латинской Америке - это тоже международные конфликты. Появился даже эксперт по Южному Кавказу, именующий себя "международным дипломатом", как будто есть сельский дипломат или районный.

Да, сейчас время расцвета дилетантов и политических симулякров. А уж что касается прогнозов из серии "именно так хотят в Кремле", то зачастую это досужие сплетни, полученные в многочисленных кафе на Ильинке, рядом со зданиями Администрацией Президента РФ и Кремлем. Но даже в том случае, если услышанное не сплетня, эксперт должен давать собственную точку зрения, пусть даже отличную от позиции, которую занимает какой-то кремлевский чиновник. Однако для этого надо иметь знания и опыт, чтобы отстаивать свой подход.

По мне - а я прожила большую и довольно интересную жизнь, была в разных странах в командировках, в том числе и в научно-исследовательских, и в некоторых десятки раз - нет ничего более жалкого, чем ангажированный исследователь. Ученый должен служить своей стране. И биться за ее реальные интересы, а не за ту позицию, которую он почему-то считает перспективной лично для себя. В угоду сиюминутной конъюнктуре.

Более полугода мы наблюдали безграмотную и агрессивную истерию в некоторых российских СМИ. Мотивация ее носителей была различной. Сейчас некоторые мои коллеги вообще порой демонстрируют настоящие чудеса мимикрии. Не так давно я наблюдала одного сорокалетнего и вроде бы не лишенного ума мужчину, которому очень хотелось получить грант на молодежные проекты. И он, вспомнив известную советскую песню "Мы можем петь и смеяться как дети", начал скакать на молодежной конференции по залу козликом, изображая восторженного юношу и кокетливо потряхивая бородой и возрастным животом. Молодежный проект ему так и не дали, но осадочек остался. И не только у меня.

Значительная часть разношерстной экспертной публики и их таких же разношерстных патронов (от проктологов до отставных прапорщиков, почему-то подавшихся в органы власти курировать внешнюю политику), призывали "идти войной на Азербайджан" и писали всякую ахинею, уверяя, что такие настроения якобы есть в органах российской власти (я лично про такое и не слыхивала). На самом деле, делали они все это по банальной причине: они действительно так думали в силу отсутствия профессиональных знаний, опыта международной деятельности и т.п. Но одно дело что-то думать и тихо сам с собою вести беседу у зеркала, а другое дело нести свои нелепые фантазии широкой публике. Хотелось бы заметить, что в советское время никто бы такой самодеятельности не допустил. Тем более, от проходимцев и дилетантов. Но "времена не выбирают, в них живут и умирают". Эта категория "экспертов" сейчас испытывает глубокое разочарование, даже сетует, что "их предали", как в известном пошлом анекдоте о сперматозоидах. Но они быстро утешатся, найдут новый объект, куда изливать свою активность. Данная категория - это люди, живущие по принципу "движение - все, конечная цель - ничто" и одержимые идеей, что их собственное представление о мироустройстве единственно верное. А все, кто имеет иную точку зрения, - это враги и супостаты. Здесь уже компетенция психиатра.

Вторая категория - это те, кто решил, что за наезды на Азербайджан на российских экспертных и информационных площадках кто-то будет платить. Должна их расстроить - армянское лобби сейчас даже проармянские СМИ в России не оплачивает. В политконсалтинговых кругах России есть такая давняя шутка: существует многочисленная группа лиц, которая всю жизнь занимается тем, что ищет пресловутый мешок с деньгами на Красной площади, из которого будут оплачивать их интеллектуальные потуги. Но не могут его найти, как пресловутую кошку в черной комнате, потому, что ее там нет. Они готовы говорить на любую тему и что угодно, лишь бы был гешефт и не обязательно материальный. Эти после провалов на ниве азербайджанофобии и попыток выиграть выборы в Молдове, в лучшем случае, переквалифицируются в управдомы. В худшем - будут продолжать гоняться за мифическим мешком с деньгами. Как за уплывающим горизонтом.

И, наконец, третья категория - это те, кто прекрасно понимает реалии, но считает, что "глубинному" народу нравится видеть на экранах, как в моей стране оскорбляют и унижают братский Азербайджан или живущих в России азербайджанцев. И вкусам этих зрителей они хотят потрафить. Сейчас они очень переживают, а сохранится ли у них такая возможность на российских каналах и в собственных блогах сейчас.

И правильно переживают, потому, что, похоже, властям моей страны тоже надоели подобные истории. А главное, трели Соловья и ему подобных не слушают молодежь и интеллигенция. Конечно, мужик в пивной - это тоже объект информационного воздействия того же Соловьева. Беда в том, что он не всегда трезвый. И не очень хорошо запоминает, что под парами слушает. Если серьезно, я полагаю, что российским властям скоро придется менять информационную повестку. Да и Соловьев уже в преклонном пенсионном возрасте. Эти деятели могли бы и сами уйти выращивать розы на дачных участках и слушать там трели реальных соловьев майскими ночами.

Перемены будут. Но информационный урон, который эта публика нанесла имиджу России, придется преодолевать. И это потребует времени. И других лиц на экранах. Это однозначно.