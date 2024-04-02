Для российского армянства поезд ушел

Происходящее вместо попыток объективного анализа ситуации вызвало настоящую истерику у значительной части российского армянства. Все, что долго скрывалось, выплеснулось наружу. Но поезд ушел. Неприкасаемых в Российской Федерации нет.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Армянская пропаганда раздувает проблему там, где ее нет. В России никто всех армян с террором не ассоциирует. Равно как и представителей других национальностей. Тут дело в другом. Армянская диаспора очень долгое время имела огромные возможности для реализации своих политических, экономических, творческих  амбиций в моей стране. Как выразился мой коллега, такая "жизнь под крылом большой информационной птицы" (я думаю, понятно, о ком идет речь) и созданная система подкупа чиновников сформировала у значительной части российского армянства представление  о своей "неприкасаемости". Дескать, они вне зоны критики, а некоторые, и вне закона.

Армянский след в мюнхенской резне - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Армянский след в мюнхенской резне - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

А раздражение таким стилем поведения и мышления в российском обществе накапливалось, и вот оно выплеснулось. Это не только дело "смотрящего" криминального авторитета Татуляна в Сочи (сейчас находится в розыске), проходящая сейчас национализация незаконно приобретенных армянскими бизнесмена земель и отелей на Черноморском побережье страны. Аналогичные процессы в других регионах. Это не только  совершенно иной информационный тон в официальных СМИ и заявлениях российских политиков, но и четкий отказ Москвы от союзнических отношений с официальным Ереваном, пока там у власти находится клика Пашиняна.

Происходящее вместо попыток объективного анализа ситуации вызвало настоящую истерику у значительной части российского армянства. Все, что долго скрывалось, выплеснулось наружу. Но поезд ушел. Неприкасаемых у нас в стране нет. И вариант один: либо работа над ошибками, либо, как говорил известный персонаж, "горбатых будем выпрямлять". Не вся армянская диаспора такая. Но, к сожалению, именно площадная, крикливая часть, без образования и мозгов сейчас выплыла на поверхность.

Это пена, и она сойдет. Страшнее то, что происходящее повторяет некоторые явления, имевшие место в Азербайджане на закате СССР. Как мне рассказывали бакинцы: "Мы жили с армянами, жили в мире долго и даже не подозревали, что среди значительной части этой публики есть такие ненавистнические настроения к нам. А кто-то, живя всю жизнь в Баку, отправлял деньги на финансирование националистических армянских партий".  Когда после известных событий в Москве в Крокус-Холле эксперты начали изучать разные возможные версии, то, конечно, вспомнили и об армянских террористических организациях, которые, кстати, и с ИГИЛом неплохо взаимодействуют. Почему? Да потому, что ИГИЛ давно уже превратился в коммерческую организацию, работающую, в том числе, по заказу структур ряда иностранных государств, той же МИ-6. Да у меня, честно говоря, и резкое возникновение ИГИЛ вызвало тогда вопросы. Все это было как в известной присказке: "Вдруг откуда ни возьмись". Сначала возникло название, потом финансы, а потом со всех пещер народ на эти финансы набежал.

У проармянской российской пропаганды короткая память - Как армяне взрывали московское метро

У проармянской российской пропаганды короткая память - Как армяне взрывали московское метро

Удивило, что стоило в одной из передач просто озвучить, что я и мои коллеги совместно с азербайджанскими экспертами начали предметно изучать современную модель армянского терроризма, как вой подняли общественники из армянских организаций. Господа, во-первых, это не ваше дело, что и почему мы изучаем и на какой предмет. А, во-вторых, вы себя что - с АСАЛА отождествляете? А как еще понимать истерики и угрозы по отношению к специалистам, которые изучают тему армянского терроризма? Так что, если кто себя с армянским терроризмом и отождествляет, так это его адепты в самой армянской среде. В том числе, латентные. А вот почему? Либо в силу элементарного незнания, либо более глубинных факторов. Это тоже будем выяснять.

Что касается корней армянского терроризма, то вспомним, кто и зачем использовал надуманный армянский вопрос и для чего. Для развала Османской империи все средства были хороши. А, получив ответные действия от турецких властей, армянские националисты провозгласили идею мести как цель. Посмотрите в YouTube кадры с заседания суда над армянскими террористами, осуществившими в 1977 году серию кровавых терактов в Москве. В своем последнем слове приговоренный судом к смертной казни террорист призывают армян "к мести, к мести, к мести"!

Не могу сказать, помнят ли россияне о терактах 1977 года. Сейчас в ходе экспертных опросов получим информацию и на эту тему. Знают мало - это точно. Я про эти события услышала на политинформации в школе, в 8-м классе. Тогда, помню, учителя были шокированы тем, что это совершили именно армяне. "Ведь среди них столько героев Советского Союза!" - говорили они.

В целом про армянский терроризм массы в России знают мало. Эта тема не особенно афишировалась и сознательно замалчивалась по тем причинам, которые были озвучены выше. Скажу больше, у нас и специалисты не все знают про серию терактов, совершенных армянскими террористами в 1977 году в Москве, в том числе, в метро. Сейчас про это начали и писать, и даже упоминать в сериалах. Не так давно вышел популярный сериал "Гостиница Россия", где и упомянуты, и показаны данные события. Показано так же, как они повлияли на жизнь людей.

Пока армяне не откажутся от героизации террористов, у Армении не будет будущего

Пока армяне не откажутся от героизации террористов, у Армении не будет будущего

Если говорить об АСАЛА, то она создавалась не без помощи спецслужб ряда государств, той же Франции именно для реализации террористических действий. А потом, выйдя из-под контроля, совершала теракты на территории самой Франции. Нередко можно услышать, что АСАЛА теперь уже не та, и людей мало там, и финансы не те. И, вообще, чего на нее реагировать? На это могу сказать следующее. Я неоднократно бывала в Бейруте и знаю, что там действует вполне открыто  офис АСАЛА. А заказы и финансирование на убийства политиков и массовые акции устрашения можно получать и в расчете на привлечение боевиков из других организаций. Так что проблема есть. Мы ожидали помощи от армянских общественников, живущих в России, по изучению данной темы. А что в итоге?

Структуры типа дашнакской партии изначально формировались для совершения террористической деятельности. Кстати, со мной в период с 1993 -1995 года в Дипломатической Академии России учились члены дашнакской партии, часть из них осталась на ПМЖ в Москве. Есть и те, кто работает в международных организациях на территории моей страны. Я никого не обвиняю, просто констатирую факты.

Современный терроризм многолик. Среди организаторов и исполнителей терактов уже почти нет идейно мотивированных людей. Эти организации переплетены в единую сеть. И уничтожить такую гидру можно, только поняв формы и методы ее функционирования. Для этого надо изучить все звенья этой кровавой цепи,  одним из которой является армянский терроризм.

Лейла Таривердиева