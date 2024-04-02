Для российского армянства поезд ушел

Происходящее вместо попыток объективного анализа ситуации вызвало настоящую истерику у значительной части российского армянства. Все, что долго скрывалось, выплеснулось наружу. Но поезд ушел. Неприкасаемых в Российской Федерации нет.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Армянская пропаганда раздувает проблему там, где ее нет. В России никто всех армян с террором не ассоциирует. Равно как и представителей других национальностей. Тут дело в другом. Армянская диаспора очень долгое время имела огромные возможности для реализации своих политических, экономических, творческих амбиций в моей стране. Как выразился мой коллега, такая "жизнь под крылом большой информационной птицы" (я думаю, понятно, о ком идет речь) и созданная система подкупа чиновников сформировала у значительной части российского армянства представление о своей "неприкасаемости". Дескать, они вне зоны критики, а некоторые, и вне закона.

А раздражение таким стилем поведения и мышления в российском обществе накапливалось, и вот оно выплеснулось. Это не только дело "смотрящего" криминального авторитета Татуляна в Сочи (сейчас находится в розыске), проходящая сейчас национализация незаконно приобретенных армянскими бизнесмена земель и отелей на Черноморском побережье страны. Аналогичные процессы в других регионах. Это не только совершенно иной информационный тон в официальных СМИ и заявлениях российских политиков, но и четкий отказ Москвы от союзнических отношений с официальным Ереваном, пока там у власти находится клика Пашиняна.

Происходящее вместо попыток объективного анализа ситуации вызвало настоящую истерику у значительной части российского армянства. Все, что долго скрывалось, выплеснулось наружу. Но поезд ушел. Неприкасаемых у нас в стране нет. И вариант один: либо работа над ошибками, либо, как говорил известный персонаж, "горбатых будем выпрямлять". Не вся армянская диаспора такая. Но, к сожалению, именно площадная, крикливая часть, без образования и мозгов сейчас выплыла на поверхность.

Это пена, и она сойдет. Страшнее то, что происходящее повторяет некоторые явления, имевшие место в Азербайджане на закате СССР. Как мне рассказывали бакинцы: "Мы жили с армянами, жили в мире долго и даже не подозревали, что среди значительной части этой публики есть такие ненавистнические настроения к нам. А кто-то, живя всю жизнь в Баку, отправлял деньги на финансирование националистических армянских партий". Когда после известных событий в Москве в Крокус-Холле эксперты начали изучать разные возможные версии, то, конечно, вспомнили и об армянских террористических организациях, которые, кстати, и с ИГИЛом неплохо взаимодействуют. Почему? Да потому, что ИГИЛ давно уже превратился в коммерческую организацию, работающую, в том числе, по заказу структур ряда иностранных государств, той же МИ-6. Да у меня, честно говоря, и резкое возникновение ИГИЛ вызвало тогда вопросы. Все это было как в известной присказке: "Вдруг откуда ни возьмись". Сначала возникло название, потом финансы, а потом со всех пещер народ на эти финансы набежал.

Удивило, что стоило в одной из передач просто озвучить, что я и мои коллеги совместно с азербайджанскими экспертами начали предметно изучать современную модель армянского терроризма, как вой подняли общественники из армянских организаций. Господа, во-первых, это не ваше дело, что и почему мы изучаем и на какой предмет. А, во-вторых, вы себя что - с АСАЛА отождествляете? А как еще понимать истерики и угрозы по отношению к специалистам, которые изучают тему армянского терроризма? Так что, если кто себя с армянским терроризмом и отождествляет, так это его адепты в самой армянской среде. В том числе, латентные. А вот почему? Либо в силу элементарного незнания, либо более глубинных факторов. Это тоже будем выяснять.

Что касается корней армянского терроризма, то вспомним, кто и зачем использовал надуманный армянский вопрос и для чего. Для развала Османской империи все средства были хороши. А, получив ответные действия от турецких властей, армянские националисты провозгласили идею мести как цель. Посмотрите в YouTube кадры с заседания суда над армянскими террористами, осуществившими в 1977 году серию кровавых терактов в Москве. В своем последнем слове приговоренный судом к смертной казни террорист призывают армян "к мести, к мести, к мести"!

Не могу сказать, помнят ли россияне о терактах 1977 года. Сейчас в ходе экспертных опросов получим информацию и на эту тему. Знают мало - это точно. Я про эти события услышала на политинформации в школе, в 8-м классе. Тогда, помню, учителя были шокированы тем, что это совершили именно армяне. "Ведь среди них столько героев Советского Союза!" - говорили они.

В целом про армянский терроризм массы в России знают мало. Эта тема не особенно афишировалась и сознательно замалчивалась по тем причинам, которые были озвучены выше. Скажу больше, у нас и специалисты не все знают про серию терактов, совершенных армянскими террористами в 1977 году в Москве, в том числе, в метро. Сейчас про это начали и писать, и даже упоминать в сериалах. Не так давно вышел популярный сериал "Гостиница Россия", где и упомянуты, и показаны данные события. Показано так же, как они повлияли на жизнь людей.

Если говорить об АСАЛА, то она создавалась не без помощи спецслужб ряда государств, той же Франции именно для реализации террористических действий. А потом, выйдя из-под контроля, совершала теракты на территории самой Франции. Нередко можно услышать, что АСАЛА теперь уже не та, и людей мало там, и финансы не те. И, вообще, чего на нее реагировать? На это могу сказать следующее. Я неоднократно бывала в Бейруте и знаю, что там действует вполне открыто офис АСАЛА. А заказы и финансирование на убийства политиков и массовые акции устрашения можно получать и в расчете на привлечение боевиков из других организаций. Так что проблема есть. Мы ожидали помощи от армянских общественников, живущих в России, по изучению данной темы. А что в итоге?

Структуры типа дашнакской партии изначально формировались для совершения террористической деятельности. Кстати, со мной в период с 1993 -1995 года в Дипломатической Академии России учились члены дашнакской партии, часть из них осталась на ПМЖ в Москве. Есть и те, кто работает в международных организациях на территории моей страны. Я никого не обвиняю, просто констатирую факты.

Современный терроризм многолик. Среди организаторов и исполнителей терактов уже почти нет идейно мотивированных людей. Эти организации переплетены в единую сеть. И уничтожить такую гидру можно, только поняв формы и методы ее функционирования. Для этого надо изучить все звенья этой кровавой цепи, одним из которой является армянский терроризм.

Лейла Таривердиева