Армянский след в мюнхенской резне

Автор: Лейла Таривердиева

5 сентября 1972 года в Мюнхене, где проходили Олимпийские игры, был совершен кровавый теракт, вошедший в историю как "мюнхенская резня". Террористическая группировка "Черный сентябрь". Палестинская террористическая группировка "Черный сентябрь" взяла в заложники и убила 11 израильских спортсменов - членов олимпийской сборной Израиля.

Хотя это чудовищное преступление вытекало из палестино-израильского конфликта, в нем имелся и армянский след. Среди активных участников мюнхенской резни был основатель АСАЛА Акоп Акопян. Армянский террорист являлся членом "Черного сентября", и его участие в теракте подтвердили со ссылкой на влиятельные источники европейские СМИ. Парижская газета Le Matin писала, что Акопян родился в иракском городе Мосул. В молодости переехал в Ливан и присоединился к Организации освобождения Палестины. В составе "Черного сентября" участвовал в убийстве израильских олимпийцев и впоследствии этого факта не отрицал. Затем, восхищенный "подвигом" Яникяна, убившего в США двух турецких дипломатов, Акопян создал движение АСАЛА. В 1983 году им был организован теракт в парижском аэропорту Орли. Французская полиция разыскивала его по обвинению в причастности к этому и другим терактам, однако, Акопяну удалось скрыться. После теракта в Орли в организации произошел раскол. Отпочковавшееся менее радикальное крыло возглавил Монте Мелконян, а Акопян в отместку казнил двоих соратников последнего. Его самого месть коллег по террору настигла в апреле 1988 года в Афинах, где он проживал под греческим именем и по йеменскому паспорту. Согласно армянским источникам, коллеги посчитали, что он использует их в своих целях и пользуется плодами их "труда".

Акопян много лет участвовал в терактах и вооруженных действиях против Израиля, поддерживал тесные связи с Ясиром Арафатом и другими деятелями. Согласно армянским источникам, Акопян (настоящее имя Арутюн Тагушян) был известен в кругах террористов под псевдонимами Муджахед, Муалем, Мигран Мигранян, Ваграм Ваграмян, Мурад Арменян, Абу Ахмад Ал-Армани. Он пользовался большим авторитетом среди террористов и в рядах Организации освобождения Палестины, которую, кстати, затем предал. После вторжения Израиля в Ливан в 1982 году Акопян сбежал, прервал связи с Организацией освобождения Палестины, которая всячески помогала и опекала АСАЛА, и связался с противниками Арафата. Вскоре у АСАЛА появились финансовые проблемы, и Акопян превратился в наемника.

Как отмечал израильский политолог Моше Беккер: "Достойным продолжателем идей антисемитизма и антитюркизма стала созданная в 1975 году Армянская секретная армия освобождения Армении - АСАЛА... В 1980 году главой АСАЛА стал Акоп Акопян, который родился в Ираке. Акопян принимал активное участие в убийстве членов олимпийской сборной Израиля в 1972 году в Мюнхене. Так, логика национализма привела армянских шовинистов в ряды международного террористического альянса, осужденного мировым сообществом".

По мнению аналитиков, присоединение Акопяна к палестинскому движению не случайно. Армянскому национализму присущ антисемитизм. Согласно идеологическим разработкам, евреи каким-то боком якобы причастны к "геноциду армян 1915 года", и всепроникающая "армянская месть" распространяется (правда, не в таких масштабах, как против турок) и на них. Между тем, имеется более реальная причина такого отношения - банальная зависть. Армянство пытается соревноваться с еврейством, но выглядит в этой гонке жалко и проигрышно. Один из идеологов карабахско конфликта Игорь Мурадян утверждал, что армяно-еврейский конфликт имеет исторические корни и происходит из противостояния семитов и арийцев.

По большому счету, армянство соревнуется само с собой, потому что с противоположной стороны его усилий вообще не замечают. Однако армянские террористы всегда тут как тут, когда затевается что-то против Израиля. Тот же Акопян активно участвовал в боевых действиях в Бейруте, принимал участие в террористических акциях против израильской стороны, а его причастность к убийству израильских спортсменов не оставила никаких сомнений в настроениях, присутствующих в среде армянства.

И все же главным объектом ненависти для армян и АСАЛА, конечно же, оставались турки и Турция, а также ее союзники и партнеры. Поэтому организация Акопяна всегда взаимодействовала с курдскими боевиками. Армяне, имеющие более прочные террористические традиции, проводили обучение для боевиков Курдской рабочей партии. В 1987 году, еще при жизни Акопяна, между РПК и АСАЛА было подписано соглашение, по которому армянские террористы обязались помогать своим курдским коллегам финансово и участием в их терактах. Следующее соглашение курдских и армянских террористов было достигнуто уже после убийства Акопа Акопяна - в 1990 году. В дальнейшем курдско-армянское террористическое "братство" дало о себе знать на полях и первой и второй карабахских войн.

Никто не взял на себя ответственность за убийство Акопа Акопяна. И особого рвения в поисках виновного тоже, видимо, никто не проявлял. The Washington Post в те дни написала со слов источника в американской разведке: "Трудно сказать, кто его убил. Он не был хорошим персонажем при любом уровне воображения. Его искали многие".

Да, Акоп Акопян был негодяем, с какой точки зрения не посмотри.