Сорок лет назад армяне взорвали Орли

Автор: Лейла Таривердиева

15 июля 1983 года, сорок лет назад армяне устроили террористический акт в парижском аэропорту Орли. Планировали они его против пассажиров рейса Париж-Стамбул, но что-то они не рассчитали, и бомба взорвалась на стойке приема багажа Турецких авиалиний. В результате погибли 8, ранения получили 55 человек. Четверо из числа погибших скончались на месте, четверо умерли позднее от полученных ран.

Бомба была небольшой, но армянские террористы соединили ее с четырьмя портативными газовыми баллонами, поэтому взрыв получился страшным и причин пострадавшим максимальные страдания.

Теракт был совершен армянской террористической организацией АСАЛА. Армяне сразу во всем признались и сожалели лишь о том, что бомба взорвалась так рано. Исполнитель теракта, сирийский армянин Варужан Карапетян спокойно рассказывал о своих планах следствию, когда от полученных ожогов продолжали умирать люди. Террорист объяснил теракт "святой местью". За год до этого другой армянин Левон Экмекджян устроил теракт в аэропорту Эсенбога, в результате которого погибли 10 и получили ранение 60 турецких граждан. Экмекджян был приговорен к смертной казни.

Несмотря на бескрайнюю лояльность к армянам и их террористическим действиям, в этот раз французскому правительству пришлось зашевелиться. Оно не могло бездействовать, потому что при теракте погибли всего двое турок и целых четыре француза. Как можно узнать из открытых источников, до этого случая между французскими властями и армянами существовала секретная договоренность. Как писали ранее СМИ, французское правительство обязалось признать "геноцид армян" и не мешать террористам пользоваться местными аэропортами в обмен на обещание АСАЛА не устраивать терактов на территории Франции. Теракт 15 июля не должен был произойти на территории Франции. Бомба должна была уничтожить самолет и сотни его пассажиров в воздушном пространстве одной из соседних стран. Но что-то пошло не так.

То есть вместо того, чтобы бороться с терроризмом, принимать меры против армянской террористической организации, Париж решил пойти на сговор с ней. Благодаря этому тайному соглашению, напавшие в сентябре 1981 года на турецкое посольство армяне были лишь слегка отшлепаны, а отбывавший наказание матерый террорист Монте Меклконян освобожден. В какой-то мере можно говорить о том, что Франция своими действиями, своим сговором с террористами тоже несет ответственность за невинную кровь жертв армянского террора в Азербайджане в начале 90-х. Она создала комфортные условия для того, чтобы армянские террористы безнаказанно плодились и размножались.

После теракта в Орли не наказать армян было невозможно. Несколько получили сроки заключения, а Варужан Карапетян был приговорен пожизненно. Все 17 лет заключения он оставался "героем" для своих соплеменников, а во Франции о нем говорили с сочувствием к его "борьбе". За исключением близких погибших и за исключением раненых в тот день, конечно же.

О передаче Карапетяна Армении хлопотал лично тогдашний президент страны Роберт Кочарян. Особо стараться лобби и диаспоре не пришлось, потому что в Париже всегда были благосклонны к армянским шалостям. В Армении Карапетян встретили пышно и торжественно. До своей смерти в 2019 году он жил в атмосфере почестей и славы. К чести армянских правозащитников надо сказать, что они были возмущены таким приемом и появлением террориста в Армении вообще. Однако подавляющее большинство в армянском обществе чествовало негодяя и со слезами провожало его в могилу, куда он отправился в возрасте 65 лет.

Вряд ли правительство Франции хотя бы на мгновение задумывается о том, что Французская Республика пригрела на своей любвеобильной груди змею в лице армянского терроризма. Хотя большинство убийц были выходцами из ближневосточной диаспоры, именно благодаря Парижу, его ненависти к Турции и беспринципности его политики армянский террор окреп, был, можно сказать, легитимирован в Европе и даже окружен ореолом героического романтизма. Хотя и Карапетян, и Мелконян, и прочие террористы, спасенные французскими туркофобами от наказания, были обыкновенными мерзавцами.

Кстати, в сентябре 2021 года вышел на свободу еще один армянский террорист Хампиг Сасунян. Он был освобожден решение Верховный суд округа Лос-Анджелес. Сасунян 28 января 1982 года расстрелял генерального консула Турции Кемаля Арыкана. По-видимому, не желая связываться с многочисленной, богатой и влиятельной армянской диаспорой штата, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прекратил свои апелляции на решение суда, и террорист вышел на свободу.

Хампиг Сасунян был членом миллионной по счету террористической организации, боровшейся за "справедливость в вопросе "геноцида армян"". Этот "борец за справедливость" сделал 14 выстрелов в грудь и голову Кемаля Арыкана, пока его машина стояла на светофоре, за что был приговорен к пожизненному заключению. Просидел он 40 лет. За это время несколько раз пытался добиться условно-досрочного освобождение, но протесты турецкой стороны останавливали это безобразие. Однако два года назад свершилось. Этот террорист тоже встретил в Армении самый лучший прием.

Госдепартамент США после освобождения Сасуняна выступил с заявлением, в котором осудил это решение суда и подчеркнул, что убийство дипломатов заслуживает самого жесткого наказания. Правительство Франции после освобождения Варужана Карапетяна не сделало даже этого.

Как говорил эксперт по Ближнему Востоку, профессор Технологического университета Теннесси Майкл Гантер, если бы французские власти в своё время приняли строгие меры против деятельности террористов, взрыв бомбы в Орли вполне можно было бы предотвратить. Однако теракт произошел и продемонстрировал банкротство французской политики.