Армянство добивается освобождения очередного террориста - куда смотрит мир?

Кто бы мог подумать, что через 20 лет после 11 сентября 2001 года американское правосудие будет освобождать террористов условно-досрочно? Никто!

Если учесть, что для борьбы с терроризмом США изменили свое законодательство, мягко говоря, "прикрыв при этом платочком презумпцию невиновности", позволили себе тайные тюрьмы, содержание лиц без суда и следствия и нарушения прав в Гуантанамо. Повторюсь: ради борьбы с терроризмом.

И вдруг читаю заявление МИД Турции, где говорится, что "Верховный суд округа Лос-Анджелес принял решение, открывшее путь к освобождению армянского террориста Хампига Сасуняна, который убил нашего генерального консула Кемаля Арыкана, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что не обжалует это решение. Мы решительно осуждаем такой подход, который глубоко задевает совесть турецкого народа".

Отказ губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома от своих возможных дальнейших апелляций на решение суда по делу армянина Хампига Сасуняна, по сути, открывает террористу путь на свободу. В чем же суть вопроса?

Хампиг Сасунян, будучи членом армянской террористической организации "Борцы за справедливость в вопросе "геноцида армян" ("ESAK", интересно, какая это уже по счету армянская террористическая организация?), 28 января 1982 года сделал 14 выстрелов в грудь и голову генерального консула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана, пока его машина стояла на светофоре. В феврале 1984 года по окончании длительного судебного процесса он был приговорен к пожизненному заключению.

С тех пор прошло 36 лет. По законодательству штата Калифорния, осужденные к лишению свободы, которые провели за решеткой более 25 лет, приобретают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Замечу, что Сасунян был приговорен к пожизненному заключению без права на обжалование, но с октября 2007 года он начал попытки добиться досрочного освобождения. В американском штате Калифорния Комиссия по условно-досрочному освобождению отклоняла ходатайство об освобождении Хампига (Амбика) Сасуняна, осужденного по обвинению в убийстве генерального консула Турции в Лос-Анджелесе также в 2010 и 2013 годах. Протесты МИД Турции убеждали американский суд в недопустимости подобного, и суд отклонял все ходатайства террориста.

Теперь же очередное ходатайство Сасуняна об условно-досрочном освобождении было отклонено губернатором, однако это решение было отменено судьей Верховного суда округа Лос-Анджелес Уильямом Райаном. А губернатор отказался от обжалования решения суда. Калифорнийский совет по условно-досрочному освобождению вновь рассмотрит ходатайство Сасуняна в июне 2021 года

Ходатайство - это еще не право на обязательное освобождение. Поэтому компетентные органы, рассматривая ходатайство, должны учитывать все обстоятельства дела, его общественную опасность, резонанс и последствия, которые может повлечь условно-досрочное освобождение.

Обратимся к истории. Мы все помним, как за осужденных за взрывы в парижском метро хлопотала армянская диаспора. Боевик АСАЛА Варужан Карапетян был задержан в 1983 году за взрыв в парижском аэропорту Орли, при котором погибло 8 человек, а позднее решением суда приговорен к пожизненному заключению. Карапетян объяснял свой теракт "местью" за казнь другого террориста - Левона Экмекджяна, совершившего теракт в турецком аэропорту Эсенбога. Экмекджян и его напарник сначала взорвали в полном пассажиров зале ожидания бомбу, а после этого начали расстреливать пассажиров и сотрудников аэропорта из автоматов.

Карапетяна освободили досрочно по ходатайству президента Армении Роберта Кочаряна, и в Республике Армения его принимали как национального героя, в аэропорту его встречал лично премьер-министр.

Мировая общественность должна знать, что сегодня в Республике Армения гордятся также Затикяном и другими армянами, взорвавшими в 1970-е годы метро в Москве.

В тот момент, когда на территории Азербайджана армяне разжигали сепаратистский конфликт, во Франции по ходатайству армянской диаспоры был досрочно освобожден известный армянский террорист Монте Мелконян. Это был 1989 год. Мелконян - один из организаторов и участников так называемой "операции ВАН" - операции по захвату турецкого консульства в Париже, осуществленной армянской террористической организацией АСАЛА 24 сентября 1981 года. Мелконян также осуществлял лично террористические операции в Риме и Афинах. Обо все этом пишут армянские источники. В ноябре 1985 года Мелконян был арестован в Париже.

После досрочного освобождения этот террорист направляется на подмогу сепаратистам в Нагорном Карабахе, осуществляет там ряд террористических актов и, в конце концов, находит там свою смерть. Но этого могло бы не быть, если бы французское правосудие руководствовалось не давлением армянского лобби, а буквой и духом закона. Сколько смертей в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана удалось бы избежать?

Французской общественности не мешает знать, что террорист Монте Мелконян, совершивший в числе других своих преступлений теракт в Париже и осужденный, а затем досрочно освобожденный французским судом, за совершенные в дальнейшем террористические действия в Карабахе стал национальным героем Армении. И это - последствия его досрочного освобождения!

Теперь вернемся к Сасуняну. Почему именно сегодня американский суд по настоянию армянского лобби решил выпустить армянского террориста досрочно из тюрьмы?

После молниеносной победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне по восстановлению своей территориальной целостности в соответствии со статьей 51 Устава ООН и 4 резолюциями ее Совбеза, в Республике Армения зреют реваншистские настроения, которые, скажем откровенно, подогреваются как армянской диаспорой, так и некоторыми субъектами международного права, которым не по душе стабильность на Южном Кавказе. Если прибавить к этому не лучший период в американо-турецких отношениях, то можно с полной уверенностью сказать, что решение американского суда носит чисто политизированный характер, противоречит духу демократии и принципу верховенства закона, наносит ущерб интересам американского общества и вопросам безопасности не только в США, но и в других регионах мира.

У терроризма нет границ. Террористы вне закона. Поэтому не могут удивлять попытки некоторых кругов, закрывавших глаза на оккупацию Арменией азербайджанских территорий, обвинять Азербайджан в якобы удерживании военнопленных. Полный обмен военнопленными между сторонами состоялся после подписания Трехстороннего заявления. Сегодня за военнопленных Республика Армения пытается выдать террористов, которых она заслала на территорию Азербайджана после подписания мира и окончания военных действий, для совершения терактов. Эти лица не подпадают под действие норм международного гуманитарного права и не признаются военнопленными, поскольку военные действия уже были окончены и фактически не велись. Они - террористы и должны нести ответственность в соответствии с законами Азербайджана за совершенные преступления перед судом.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР