Одним армянским террористом стало меньше - ПОДРОБНОСТИ

Бывший боевик АСАЛА Варужан Карапетян скончался в Армении в возрасте 65 лет, пишет газета "Айкакан Жаманак" (Армянское Время).

О кончине Карапетяна изданию "Аревелк" (Восток) сообщили его родные.

В начале 80-х годов прошлого века Карапетян руководил французским отделением АСАЛА. После произошедшего в 1983 году взрыва в парижском аэропорту Орли он был задержан, а позднее решением суда приговорен к пожизненному заключению.

Он отсидел 17 лет, затем был освобожден по просьбе армянской стороны и депортирован в Армению. В Ереване его встречали как национального героя толпы ликующих армян. Хотя Карапетян был хладнокровным убийцей, террористом, по вине которого погибли 8 человек, 55 получили ранения. Карапетян собирался уничтожить пассажиров турецкого авиарейса, но по стечению обстоятельств пострадали пассажиры из Ирландии, а также французы.

Свое преступление приговоренный во Франции к пожизненному сроку Карапетян объяснял "местью" за казнь другого мерзавца - террориста Левона Экмекджяна, устроившего мясорубку в турецком аэропорту Эсенбога. Экмекджян и его напарник сначала взорвали в зале ожидания - на тот момент почти полном - бомбу, после чего начали обстреливать пассажиров и сотрудников аэропорта из автоматов.

О передаче Карапетяна в Армению хлопотал лично президент страны Роберт Кочарян. Нет сомнений, что тут не обошлось без усилий лобби и диаспоры. В конце концов, 4 мая 2001 года Варужана Карапетяна передали в Армению, где он, по официальной версии, должен был отсидеть оставшийся срок. Но ни о какой тюрьме, конечно, уже не было речи - из самолета террорист вышел героем армянского народа. Его встретили со всеми возможными почестями и при личном участии тогдашнего премьер-министра Андраника Маргаряна.

Зульфугар Ибрагимов