Пока армяне не откажутся от героизации террористов, у Армении не будет будущего

19 марта 1994 года на станции метро "20 января" прогремел взрыв. Самодельная бомба с часовым механизмом взорвалась в головном вагоне поезда в тот момент, когда состав остановился на станции. В результате теракта погибли 14 человек, еще 49 получили ранения. Взрывом был убит и сам непосредственный исполнитель террористического акта Октай Гурбанов.

Как свидетельствуют следственные материалы, к взрыву в бакинском метро были причастны силовые структуры Армении, действовавшие в сотрудничестве с одиозной организацией "Садвал". Установлено, что теракт 19 марта 1994 года был осуществлен по заданию главного Управления нацбезопасности Армении. Выявлено также, что террористы проходили подготовку с целью осуществления терактов на территории Азербайджана в Армении, где их инструктировали и обучали взрывному делу сотрудники армянских спецслужб, а также армяне-террористы из диаспоры.

"Об армянском терроризме в мире сказано и написано немало. Несколько армянских организаций признаны в мире террористическими. Это "Гнчак", "АСАЛА", "Дашнакцютюн", "Арменакан"", - сказал в комментарии Day.Az доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

По словам эксперта, цепь терактов, совершенных лицами, ассоциирующими себя с этими структурами, берет свое начало со второй половины 19-го века. Их география необъятна: Москва, Нью-Йорк, Париж, Лиссабон, Женева, Рим, Анкара, Лондон, Баку, Тбилиси, Стамбул, Вена, Амстердам, Мадрид, Оттава, Дортмунд, Тегеран, Сидней, Цюрих, Марсель, Белград, Бейрут, Копенгаген, Ватикан, Брюссель, Франкфурт, Бонн, Милан, Берн, Афины, Лион, Люксембург, Лос-Анджелес, Кисловодск, Ходжалы, Сумгайыт, Ахалкалаки, Ростов и др. Не менее широк и прейскурант услуг, предоставляемых армянскими террористическими организациями: взрывы в кинотеатрах, аэропортах, самолетах, автобусах, метро, поездах, паромах, расстрелы в публичных местах.

"Все это делалось с целью устрашения и формирование в обществе состояния страха. Непонятно одно: почему этот народ гордится своими преступниками? Почему за осужденных за взрывы в парижском метро хлопотала армянская диаспора, их освободили досрочно, и они поехали воевать в Карабах, став национальными героями. Почему сегодня в Армении гордятся Затикяном и другими, взорвавшими метро в Москве? Очевидно, потому же, почему устанавливают памятники Гарегину Нжде, фашистскому, нацистскому прихвостню. Я думаю, что пока армянский народ, да и вся мировая общественность не ответят на все эти вопросы, у Республики Армения не будет будущего. Только покаяние может открыть дорогу в будущее", - подчеркнул Намик Алиев.

Отметим, что спустя два с половиной месяца, 3 июля 1994 года произошел еще один теракт в бакинском метро, на этот раз взрыв произошел в вагоне состава между станциями "28 Мая" и "Гянджлик". В результате взрыва погибли 13, были ранены 42 человека. Исполнителем теракта был гражданин Азербайджана Азер Асланов. Попав в плен во время войны, он был завербован спецслужбами Армении и направлен в Баку для осуществления террористических акций...

Лейла Таривердиева