У проармянской российской пропаганды короткая память

Автор: Лейла Таривердиева

Антиазербайджанские и проармянские мотивы в российской пропаганде - явление не новое. И каждый раз, после очередной провокации, нас пытаются убедить, что это просто политика. Как говорится, ничего личного - только бизнес... А насколько личным для российских пропагандистов, выбравших армянскую сторону, является память о жертвах теракта 8 января 1977 года, учиненного армянами в московском метро? Это был первый в мире теракт, осуществленный в подземке. Он стал примером для террористов в других странах. И хотя террористы (хотя и не все) получили наказание, не был осужден и наказан как страшное и вредоносное явление сам армянский национализм, являющийся источником гена зла, к сожалению, передающегося по наследству.

Сегодня очередная, 46-я по счету годовщина чудовищного теракта в московском метро. 8 января 1977 года в 17:33 на станции метро "Площадь Революции" прогремел взрыв. Погибли 7, ранения получили 37 человек. В тот же день в самом центре Москвы были активизированы взрывные устройства в двух гастрономах. К счастью, из-за недостатков в конструкции взрывных устройств обошлось без жертв, пострадавшие отделались контузиями от ударной волны или легкими телесными повреждениями.

Эта акция оказалась полной неожиданностью для советской системы, считавшей, что у нее все схвачено, и не ожидавшей такого удара в спину. Армянские националисты (что равнозначно понятию армянские террористы) устроили теракт в самом чувствительном и уязвимом с точки зрения поражения месте советской столицы - в метро. Удивительно, но до сих пор в России находятся те, кто пытается отрицать факт существования такого явления, как армянский терроризм, или же не считает его стоящим серьезного внимания. Подобная позиция является оскорблением памяти невинных жертв армянского террора, и не только в Москве, но и во многих странах мира, где националисты проливали невинную кровь.

Не имея опыта в подобных делах, советские правоохранители первоначально растерялись. Но потом дело пошло, и в нем появился армянский след, разработка которого вывела спецслужбы на преступное сообщество. Подтвердил выводы следствия еще один теракт, планировавшийся в зале ожидания Курского вокзала Москвы, но не удавшийся. В дорожную сумку было помещено аналогичное со взорвавшимся в метро по конструкции взрывное устройство, однако сумка была замечена прохожим и сдана в линейный отдел транспортной милиции. Там выяснилось, что взрыв должен был произойти, но у детонатора села батарейка.

Исполнитель теракта в метро Степан Затикян с 1966 года неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за антисоветскую деятельность. При обыске у него была изъята написанная им брошюра "Террор и террористы", однако в тот момент никто из сотрудников госбезопасности не обратил на нее внимания. Между тем, этот факт говорил о том, что Затикян был идейным террористом, а не жертвой стечения обстоятельств, как об этом сегодня пытаются говорить в Армении. Он был идейным убийцей, вскормленным на человеконенавистнических идеях Нжде.

Степан Затикян был хорошо известен органам государственной безопасности. В 1966 году он, будучи студентом Ереванского политехнического института, вместе с двумя единомышленниками основал нелегальную Национальную объединенную партию Армении (НОПА) - националистическую группу, ставившую цель создания независимой Армении с включением в ее состав Армянской ССР и территорий Азербайджана и Турции. Группа развила активную подпольную деятельность, имела собственную типографию, где выпускала газету "Парос" ("Маяк"), что для советского времени было явлением исключительным, поскольку все полиграфические мощности в стране находились под строгим учетом. Это говорило о том, что у террористов имелись высокие и влиятельные покровители. Что в дальнейшем и подтвердило следствие.

В 1968 году группа была обезврежена. Ее организаторы и активные участники были осуждены на лишение свободы "за антисоветскую деятельность", а в 1972 года вышли на свободу. В 1975 году Затикян отказался от советского гражданства и подал документы на эмиграцию, но в этом ему было отказано. Однако антисоветское поведение по вышеуказанной нами причине не помешало ему продолжать спокойно жить и работать. Известно, что покровительствовал террористам в том числе и председатель КГБ Армянской ССР генерал-майор Грайр Михаелян, который всячески блокировал версию о причастности Затикяна и Ко к терактам в Москве. А первым владельцем гусятницы армянского производства, из которой был изготовлен корпус бомбы, взорвавшейся в московском метро, был директор крупнейшего ереванского универмага, обратившийся за помощью к своим друзьям-покровителям из ЦК КП и КГБ.

Процесс над террористами в Верховном суде СССР проходил с 16 по 20 января 1979 года, слушание дела было закрытым, в зале суда присутствовали только ключевые свидетели и группа кинодокументалистов, назначенная создать фильм о содержании и итогах судебного разбирательства. Только трое террористов были осуждены. Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Последние двое утверждали, что были запуганы Затикяном, который, сидя в заключении по делу НОПА, окончательно "двинулся" на идее национализма и твердил, что нужно наказать русских за угнетение армянского народа. Если у кого-то были сомнения в их словах, Затикян сам устранил их. Последнее слово во время судебного заседания он завершил призывом на армянском языке: "Передайте людям, что это были последние слова Степана: "Месть, месть и еще раз месть!"".

Из воспоминаний начальника оперативно-следственной группы КГБ СССР генерал-майора Вадима Удилова известно, что террористам из Национальной объединенной партии Армении покровительствовал лично первый секретарь ЦК Компартии Армении Карен Демирчян. Когда арестовывались Затикян и его подельники, Демирчян находился в Москве на праздновании очередной годовщины Октябрьской революции, но, вернувшись в Ереван, прямо из аэропорта он направился не домой или на работу, а в КГБ - освобождать террористов. Однако сделать это ему не удалось, так как оперативники генерала Удилова на квартирах у террористов изъяли компоненты 37-и самодельных взрывных устройств, и спрятать этот факт было уже невозможно.

Отправной точкой "армянской версии" стали стрелки будильника Ереванского часового завода, использовавшегося террористами в качестве взрывателя в бомбе, разорвавшейся в помещении продуктового магазина на улице 25-го Октября в Москве, рядом с административным зданием ЦК КПСС. Но главной уликой стало не сработавшее самодельное взрывное устройство в зале ожидания на Курском вокзале.

НОПА полуподпольно действовала вплоть до 1989 года, а после начала карабахского конфликта вышла из подполья.

Что было потом и сколько горя армянский национализм причинил народам региона, хорошо известно. Но до сих пор, слыша проармянские нотки в российской пропаганде, мы не перестаем удивляться тому, насколько у наших северных соседей короткая память...