https://news.day.az/world/1766659.html В российский город вернулась зима - ВИДЕО В Омск вернулась зима. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 9 июля пришло неожиданно. Город засыпало крупным градом так, что образовались сугробы. Всё это сопровождалось сильным шквалистым ветром и ливнем с грозой. При желании, можно лепить снеговиков.
В российский город вернулась зима - ВИДЕО
В Омск вернулась зима.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
9 июля пришло неожиданно. Город засыпало крупным градом так, что образовались сугробы. Всё это сопровождалось сильным шквалистым ветром и ливнем с грозой.
При желании, можно лепить снеговиков.
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