https://news.day.az/world/1766659.html

В российский город вернулась зима - ВИДЕО

В Омск вернулась зима. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 9 июля пришло неожиданно. Город засыпало крупным градом так, что образовались сугробы. Всё это сопровождалось сильным шквалистым ветром и ливнем с грозой. При желании, можно лепить снеговиков.