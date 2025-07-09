В российский город вернулась зима

В Омск вернулась зима.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

9 июля пришло неожиданно. Город засыпало крупным градом так, что образовались сугробы. Всё это сопровождалось сильным шквалистым ветром и ливнем с грозой.

При желании, можно лепить снеговиков.