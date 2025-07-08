Кто и зачем раздувает фейк об "израильских пролётах" над Азербайджаном?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда рушится внутренний контроль, когда вместо стратегии остаётся лишь крик, в ход идут дешёвые театральные номера. Именно так выглядит очередной "сюжет" на одном из иранских телеканалов: на фоне какой-то безликой деревенской дороги стоит репортёр - за его спиной несколько фигур, похожих скорее на массовку из самодеятельного кружка, чем на свидетелей чего-либо. Эти люди, глядя в камеру, словно читают по суфлёру: мол, да, во время войны между Ираном и Израилем мы, простые селяне, якобы слышали, как над нашей головой летали израильские боевые самолёты, якобы вылетавшие с территории Азербайджана.

Сюжет выстроен топорно, по шаблону третьесортного агитпропа: ноль доказательств, ноль визуального материала, ни одного спутникового снимка, ни одного перехвата радиопереговоров - только голоса "деревенских жителей", чья искренность убедительна примерно как пение на митинге под фанеру. Это даже не информационная операция - это крик отчаяния. Это тот момент, когда аргументы закончились, и начинается клоунада, где журналист - режиссёр, а статисты - актеры второго плана с амплуа "очевидец из ниоткуда".

Попытка представить Азербайджан в роли "аэродрома для сионизма" - нелепа, как попытка построить небоскрёб из соломы. Даже чисто технически, географически и логистически эта версия не выдерживает элементарной проверки. Израиль не нуждается в использовании воздушного пространства Азербайджана для ударов по Ирану. У него есть и средства, и технологии, и маршруты, которые не требуют втягивания в конфликт третьих стран.

Так зачем всё это делается? Ответ очевиден: в условиях внутреннего напряжения, международной изоляции и растущего недоверия к власти внутри страны, определённые круги в Иране хватаются за любой повод, чтобы переключить внимание общества. И Азербайджан - удобная мишень. Успешный, независимый, суверенный. Его стараются облить грязью те, кто сами захлебнулись в ней.

На этом фоне особенно жалко смотрятся и их партнёры из армянского лагеря, привычно подыгрывающие в этом балагане. Они не первый год твердят про "израильский след", про "турецкий след", про "инопланетный след" - лишь бы не признавать собственных ошибок и неудач. Это уже не политика. Это ритуал. И каждый новый фейк - как новый танец с бубном вокруг костра вымышленной обиды.

Как говорится, сначала - драма. Потом - истерика. А теперь - фарс. Именно так можно описать последние "сенсации" из приграничных районов Ирана. В местных телеграм-каналах, как по команде, начали появляться очевидцы, которые "видели" израильские самолёты, "наблюдали" за пролётами дронов и даже "заметили" какое-то "светящееся тело". О, простите, это, наверное, сам архангел Моссад спустился на дельтаплане, чтобы нанести удар по священной революции.

Например: "С азербайджанской стороны пролетел какой-то снаряд... или светящееся тело..." Погодите. А вы точно не перепутали это с ночным прожектором с свадьбы в Парсабаде? Или это был метеор, спутник, самолёт? Нет, конечно же - это был коварный израильский F-35, по логике ваших фантазий. И вот это "светящееся тело" не только пролетело, но ещё и вернулось обратно через полтора часа! По расписанию! Как междугородний автобус!

Ребята, да вы что, Голливуд пересмотрели? Или у вас в Минобороны Ирана теперь служат люди, обученные по видеоигре Call of Duty?

Один увидел в 16:45 "истребитель". Второй - "два самолёта на большой высоте". Третий - технику, "которая ушла обратно в Азербайджан". Ах, какой профессионализм! Какая точность наблюдений! Какой филигранный анализ!

Вы только представьте эту сцену: дядя Хасан с кружкой чая, в трениках, выходит во двор, смотрит в небо, видит самолёт и моментально определяет: "Это точно израильский дрон! Он вторгся в Иран и возвращается в Азербайджан!". Почему не в Бермудский треугольник? Почему не в НЛО?

У вас нет ни фото, ни видео, ни радара, ни координат, ни одного доказательства, кроме "мы видели" и "нам кажется". Это не разведка - это шоу о паранормальных явлениях на иранском ТВ. Только вместо привидений - F-16. А вместо логики - горе-патриотический бред, накачанный из офиса пропаганды, где до сих пор верят, что Израиль прячется под каждой табуреткой.

Прежде всего, вызывает серьёзные сомнения сам "очевидец". Ни в одной официальной базе данных, ни в открытых реестрах Азербайджана фамилия "Мохтар Новрузализаде" не фигурирует. Не найден и среди зарегистрированных жителей села Гей-Тепе (Джалильабадский район). Упомянутый канал Sobh-e Ghalib (перевод: "Победа на рассвете") неоднократно замечался в распространении фейков, направленных против Азербайджана, Турции и Израиля.

Кампания была направлена сразу на несколько аудиторий. В Иране - чтобы подогреть антиазербайджанские настроения, представить Азербайджан как пособника "врага Ислама" (в терминологии иранских консерваторов - Израиля). В Армении - чтобы продемонстрировать "агрессивность" Баку, усилить образ Азербайджана как "фронтового государства Запада". На Западе - чтобы вбросить сомнения в стабильности и прогнозируемости внешней политики Азербайджана.

Но самое главное: посеять разлад между Баку и Тегераном. Ведь за последние месяцы отношения начали выравниваться - после назначения посла Ирана в Азербайджане, визитов делегаций, заявлений о сотрудничестве по Зангезурскому коридору, энергетике и транзиту. Прогресс, невыгодный ни реваншистам в Ереване, ни "ястребам" в Тегеране, ни тем, кто привык использовать армяно-иранскую ось как инструмент давления на Азербайджан.

Попробуем представить себе гипотетическую ситуацию, в которой Азербайджан действительно разрешает использование своего воздушного пространства для нанесения ударов по Ирану. Что это означало бы в реальности?

- Иран имеет одну из крупнейших армий региона - 610 тысяч военнослужащих, более 1 600 танков, десятки батарей ЗРК дальнего действия, включая Bavar-373 и S-300PMU-2 (данные SIPRI, май 2025 г.).

- Иран обладает значительным арсеналом баллистических ракет: Shahab-3, Fateh-110, Kheibar Shekan с дальностью до 2 000 км.

- Азербайджан - не член НАТО, не участник коллективной системы ПРО. Какова вероятность того, что он рискнёт стать прямой целью иранских ракет?

Ответ очевиден: нулевая. Бакинская внешняя политика с 2020 года последовательно строится по принципу баланса. Ни одной авантюры, ни одного спонтанного шага. Каждое решение проходит сквозь призму прагматизма и национальных интересов.

Баку сотрудничает с Израилем - да, и не скрывает этого. Более того, Азербайджан сам поставляет нефть, закупает оборонную технику, обменивается разведданными. Но сотрудничество с Израилем - не враждебный шаг против кого-либо, а реализация собственных интересов в области безопасности и технологий.

Параллельно Азербайджан выстраивает отношения с Ираном, Турцией, Россией, странами ЕС и Китаем. Это многовекторная политика, где нет места вражде по чужой воле. Никакой стратег не будет жертвовать своей территорией ради чужих ударов. Азербайджан - не аренда аэродромов, а субъект региональной архитектуры безопасности.

Фейк с "светящимся телом" - это не первое и не последнее звено в цепочке попыток втянуть Азербайджан в чужие конфликты. Сюда же относятся:

- фейки о "наемниках из Сирии", якобы участвовавших в Карабахской войне;

- дезинформация о "геноциде армян" после Второй Карабахской войны;

- регулярные провокации в западных СМИ (особенно в медиа, контролируемых армянским лобби в США и Франции) о "диктатуре", "исламизации" и "удушении демократии в Азербайджане".

Методология - старая: выставить Азербайджан угрозой, изолировать его, ослабить его роль как транзитного и энергетического узла между Востоком и Западом.

Заметьте: после завершения 12-дневных военных действий между Ираном и Израилем, на фоне заметного информационного вакуума и послевоенной турбулентности, в ряде иранских СМИ и прокси-ресурсов вновь всплыла старая тезисная линия: якобы Израиль наносил удары по Ирану с использованием воздушного пространства Азербайджана. Однако при тщательном анализе становится ясно - эта версия не выдерживает никакой критики. Ни технической, ни политической, ни даже логической.

Сразу после конфликта, вполне определенные, точнее, больные на голову иранские источники стали публиковать неподтверждённые заявления о "пролётах" израильской авиации через Азербайджан. Однако за всё это время так и не было предъявлено ни одного документального или технически достоверного подтверждения. Ни один спутник - ни американский, ни китайский, ни российский - не зафиксировал активности, которая указывала бы на использование азербайджанской территории или воздушного пространства для подобных операций.

Более того, отсутствие данных с радаров, таких как французский GRAVES, израильский Ofek, российский РЛС "Контейнер" или китайские комплексы, чётко указывает: таких пролётов просто не было. В условиях нынешней плотности международного наблюдения за воздушным пространством подобные действия были бы немедленно зафиксированы, особенно учитывая, что речь идёт об ударах по объектам в центральном Иране, например, в провинциях Исфахан и Казвин.

Азербайджан за последние десять лет существенно модернизировал свою систему противовоздушной обороны. Таким образом, гипотетический несанкционированный пролёт через азербайджанское воздушное пространство был бы не только зафиксирован, но и перехвачен - вне зависимости от того, откуда бы он ни исходил. ПВО Азербайджана контролирует небо на всех высотах - от стратосферы до эшелонов низколетящих беспилотников.

С особым вниманием стоит отнестись к дипломатической тишине официального Тегерана. Несмотря на информационную кампанию в медиа, включая полугосударственные агентства, Министерство иностранных дел Ирана ни разу не сделало официального заявления, в котором бы прямо или косвенно обвинило Азербайджан в содействии Израилю.

Ибо в иранском МИД прекрасно понимают: любое обвинение без доказательств может быть легко опровергнуто в рамках международного права и станет дипломатическим провалом для самого Тегерана. Фальсификация спутниковых данных, как в случае с Ираком в 2003 году, слишком свежа в памяти мировой дипломатии.

История последних 10 лет ясно демонстрирует: Израиль действует иначе. Он не полагается на пролёты через третьи страны для нанесения ударов по объектам в Иране.

Эта гнилая дезинформация - лишь жалкая попытка очернить азербайджанскую правду. Подробный разбор ситуации демонстрирует: лжецы, разбрасывающие подобный фейк, - не более чем обгоревшая лампочка, что слабо мерцает и притворяется светом. Но за этим мёртвым "сиянием" скрывается только тьма ненависти, зависти и страха.

А армянские телеграм-каналы - цифровые помойки, питающиеся фальшью. Они систематически выкладывают лживые "осколки правды", плетут догадки и инсинуации, чтобы раздуть рознь. Их миссия проста: травить, провоцировать, надувать амбиции. Однако как вода всегда прорвёт любую преграду, так и правда проложит свой путь сквозь обман.

Почему они раздражены, почему взбешены? Потому что Азербайджан - мощная, самостоятельная и успешная страна. Мы вернули родные земли, включая Карабах, несмотря на сопротивление всех сторон - ни армянской, ни иранской, ни западной. Мы ответили на вызов справедливости. Мы не преклоняемся ни перед Востоком, ни перед Западом, не входим в эфемерные "союзы шиитской солидарности". Мы - нация победителей, а не плакальщиков.

Теперь - к сути: утверждение о том, что Азербайджан позволял использование своего воздушного пространства для атак по соседям - не просто ложь. Это грубейшая провокация, направленная на разжигание региональной нестабильности.

Ибо...

Азербайджанская сторона не единожды предоставляла международным наблюдательным миссиям (в том числе ОБСЕ и европейским наблюдателям) доступ к системам контроля своего воздушного пространства - никаких нарушений зафиксировано не было.

Военные эксперты отмечают, что структуры ПВО и системы контроля воздушного пространства функционируют стабильно, независимо и автономно - под суверенным контролем Азербайджана.

Ни одна официальная структура ОДКБ, CSTO или Ирана не выдвинула ни одного обоснованного обвинения. Поэтому голословные заявления армянских "экспертов" - всего лишь пропагандистские конструкции.

Азербайджан - это страна фактов, а не сплетен. Мы прекрасно понимаем: в руках лжецов - только фейки. Но правда распознаёт врагов по их намерениям: если вы утверждаете обратное - то либо лжец, либо провокатор, либо враг. Но Азербайджан такие вызовы встретит не нытьём, а фактами, мощью своей обороны, стабильностью и развитием.

Азербайджан ни при каких условиях не позволял использовать своё небо для атак по соседям. Никогда и ни при каком сценарии.