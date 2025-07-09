Создано уникальнейшее платье в мире

Голландский дизайнер создала платье из 125 млн живых водорослей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Жемчужину новой коллекции бренда Iris van Herpen показали на Неделе высокой моды в Париже. При создании платья было использовано 125 млн биолюминесцентных водорослей, выращенных в лаборатории учеными из Университета Амстердама и Института Фрэнсиса Крика. Наряд светится при движении и реагирует на изменения внешней среды.

Представляем вашему вниманию данное видео: