https://news.day.az/unusual/1766578.html Создано уникальнейшее платье в мире - ВИДЕО Голландский дизайнер создала платье из 125 млн живых водорослей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Жемчужину новой коллекции бренда Iris van Herpen показали на Неделе высокой моды в Париже.
Создано уникальнейшее платье в мире - ВИДЕО
Голландский дизайнер создала платье из 125 млн живых водорослей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Жемчужину новой коллекции бренда Iris van Herpen показали на Неделе высокой моды в Париже. При создании платья было использовано 125 млн биолюминесцентных водорослей, выращенных в лаборатории учеными из Университета Амстердама и Института Фрэнсиса Крика. Наряд светится при движении и реагирует на изменения внешней среды.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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