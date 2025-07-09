«Араз-Нахчыван» сыграет три матча в Турции

ФК "Араз-Нахчыван", находящийся с 5 июля на сборах в турецком городе Эрзурум, сегодня встретится с "Байбуртспором".

Как сообщает Day.Az, нахчыванский клуб, помимо этого, сыграет еще с двумя командами из Турции.

9 июля

"Байбуртспор" - "Араз-Нахчыван".

11 июля

"Аланьяспор" - "Араз-Нахчыван".

17 июля

"Трабзонспор" - "Араз-Нахчыван".