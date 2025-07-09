https://news.day.az/sport/1766528.html «Араз-Нахчыван» сыграет три матча в Турции ФК "Араз-Нахчыван", находящийся с 5 июля на сборах в турецком городе Эрзурум, сегодня встретится с "Байбуртспором". Как сообщает Day.Az, нахчыванский клуб, помимо этого, сыграет еще с двумя командами из Турции. 9 июля "Байбуртспор" - "Араз-Нахчыван". 11 июля "Аланьяспор" - "Араз-Нахчыван". 17 июля "Трабзонспор" - "Араз-Нахчыван".
«Араз-Нахчыван» сыграет три матча в Турции
ФК "Араз-Нахчыван", находящийся с 5 июля на сборах в турецком городе Эрзурум, сегодня встретится с "Байбуртспором".
Как сообщает Day.Az, нахчыванский клуб, помимо этого, сыграет еще с двумя командами из Турции.
9 июля
"Байбуртспор" - "Араз-Нахчыван".
11 июля
"Аланьяспор" - "Араз-Нахчыван".
17 июля
"Трабзонспор" - "Араз-Нахчыван".
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