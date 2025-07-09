Нетаньяху и Трамп обсудили Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом, что они обсудили усилия по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я провел еще одну встречу с Трампом в Белом доме, а затем короткую встречу с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Мы сосредоточились на усилиях по освобождению заложников. Мы не оставляем этого ни на мгновение", - сообщил глава правительства в ходе видеообращения, записанного в Вашингтоне и распространенного его канцелярией.