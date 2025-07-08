https://news.day.az/unusual/1766471.html Индонезиец обезвредил змею голыми руками - ВИДЕО Индонезиец в метро обезвредил змею голыми руками. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошёл в одном из вагонов, вызвав панику среди пассажиров. Мужчина без колебаний схватил змею и вынес её из поезда до прибытия охраны.
Индонезиец обезвредил змею голыми руками - ВИДЕО
Индонезиец в метро обезвредил змею голыми руками.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инцидент произошёл в одном из вагонов, вызвав панику среди пассажиров. Мужчина без колебаний схватил змею и вынес её из поезда до прибытия охраны.
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