Индонезиец обезвредил змею голыми руками

Индонезиец в метро обезвредил змею голыми руками.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошёл в одном из вагонов, вызвав панику среди пассажиров. Мужчина без колебаний схватил змею и вынес её из поезда до прибытия охраны.