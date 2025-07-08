В Кении больницы подверглись актам вандализма во время протестов

По меньшей мере две больницы в Кении получили повреждения во время протестов, приуроченных к 35-й годовщине продемократических митингов. По данным полиции, в результате демонстраций погибли 11 человек.

Как сообщает Day.Az, в этой восточноафриканской стране напряженность возросла после того, как смерть блогера Альберта Ойванга, задержанного полицией в прошлом месяце, вновь вывела людей на улицы, спустя год после того, как антиправительственные демонстранты штурмовали парламент.

В первом инциденте в городе Китенгела, в 34 км к югу от Найроби, более 100 неизвестных, вооруженных дубинками, ворвались в больницу, чтобы потребовать лечения для своих коллег, сообщила медсестра.

Во втором инциденте еще одна группа неизвестных злоумышленников ворвалась в больницу в Найроби и похитила оборудование.

Глава профсоюза работников здравоохранения сообщил журналистам, что ранее чиновники обращались к правительству с просьбой обеспечить им безопасность, но их просьбы остались без ответа.