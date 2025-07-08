SOCAR раскрыла финансовые показатели за прошлый год

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершила 2024 год с положительными результатами благодаря проводимым структурным реформам, приобретениям и инвестициям, укрепляющим рыночные позиции компании, а также оптимизации расходов.

Как сообщили Day.Az в SOCAR, в течение прошлого года компания реализовала ряд успешных сделок по приобретению бизнеса, включая поэтапное увеличение доли в ЗАО "Южный газовый коридор" и НПЗ STAR, приобретение долей в концессиях "Umm Lulu", "SARB", "Bin Nasher" и "Al Bateel", покупку акций "Azər-Türk Bank", сделки по Соглашению о совместной разработке и разделе продукции (СПСРП) по месторождениям "Азери", "Чыраг" и глубоководной части "Гюнешли", приобретение дополнительной доли в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, а также передачу АО "Азерконтракт" в управление SOCAR.

В результате успешных реформ и бизнес-объединений в отчётном году общие активы SOCAR увеличились на 31,6% и достигли 94,7 млрд манатов, в то время как собственный капитал компании укрепился на 39,6%, составив 48,7 млрд манатов.

Кредитные обязательства SOCAR в 2024 году были снижены на 2,0 млрд манатов по сравнению с 2023 годом, однако в связи с новыми приобретениями бизнеса (ЗАО "Южный газовый коридор" и завод STAR) к существующим кредитным обязательствам SOCAR было добавлено 7,8 млрд манатов долгов этих предприятий. Кроме того, в 2023 году долговые обязательства SOCAR увеличились на 2,9 млрд манатов в связи с рефинансированием долгов совместных предприятий.

В целом, благодаря эффективной финансовой политике за последние три года кредитные обязательства SOCAR без учета приобретений бизнеса сократились на 7,8 млрд манатов, а с учетом долгов совместных предприятий - на 10,6 млрд манатов.

Если учитывать также другие долгосрочные долговые обязательства компании, то за три года (за вычетом приобретений бизнеса и рефинансирования долгов СП) общий объём кредитных и долгосрочных долговых обязательств SOCAR сократился на 9,1 млрд манатов, а с учетом СП - на 11,9 млрд манатов.

Отмечается, что консолидированная финансовая отчётность SOCAR по состоянию на 31 декабря 2024 года получила "чистое" (без оговорок) заключение авторитетной международной аудиторской компании Ernst & Young Holdings (CIS) B.V.