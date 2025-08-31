В Мингячевире стартовал заплыв "Переплывем Куру?!"
В Мингячевире начался традиционный массовый турнир по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования организованы Министерством молодежи и спорта, Федерацией плавания Азербайджана и Операционной компанией Baku City Circuit.
Заплыв посвящен пятой годовщине славной Победы Азербайджанской армии. В нем участвуют пловцы из разных городов и районов страны старше 12 лет.
Участники разделены на две основные категории: "Профессионалы" преодолевают дистанцию 1050 метров, а "Любители" - 350 метров. Забеги проходят в возрастных группах от 12 до 70+ лет, самым старшим спортсменом стал 79-летний участник.
Отметим, что в этом году впервые в рамках турнира проводится эстафета на дистанции 700 метров.
