Последний шаг на пути к супертрансферу от "Карабаха"

"Карабах" хочет подписать нападающего французского "Лорьяна" Самбу Сумано.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на QOL.az, в настоящее время между сторонами ведутся интенсивные переговоры.

Трансфер должен быть завершен в течение 1-2 дней, поскольку "Карабах" второго сентября должен подать в УЕФА заявку на участие в Лиге чемпионов по футболу.

Инсайдер Руди Галетти написал на своей странице в социальной сети "X", что представитель Агдама предложил клубу 2,5 миллиона евро + 500 тысяч евро в качестве бонусов за 24-летнего сенегальского футболиста. Эта сумма превышает сумму, предложенную всеми другими клубами, заинтересованными в нем.

Сегодня и завтра станут ключевыми днями в трансфере футболиста.

Сам футболист хочет играть за "Карабах", который будет участвовать в Лиге чемпионов, но окончательного соглашения с клубом пока нет. Сайт также узнал, что в случае перехода Самбу Сумано в "Карабах" его годовой доход превысит один миллион евро. Если трансфер состоится, он станет самым дорогим в истории "Карабаха".

Сумано забил 14 голов и отдал три голевые передачи в 32 матчах за "Лорьян", который в прошлом сезоне выиграл Лигу 2. В этом сезоне ему удалось забить один гол в двух матчах Лиги 1.