Названо число пропавших без вести жителей Физули в Первой Карабахской войне

По Физулинскому району зарегистрировано 136 человек, числившихся пропавшими без вести, личности десяти из них на данный момент установлены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, одним из районов, где в ходе Первой Карабахской войны шли ожесточённые бои, был Физулинский район.

Из общего числа пропавших 87 человек составляли военнослужащие, а 49 - гражданские лица. После 44-дневной Отечественной войны личности 10 человек были опознаны и переданы членам семьи. Шесть из них - военнослужащие, а четверо - гражданские лица.

 

Отметим, что работа по выявлению местонахождения пленных и установления личности пропавших без вести продолжается.