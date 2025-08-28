В Ичеришехер проходит учет деревьев

В рамках совместного проекта Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Министерства экологии и природных ресурсов в Ичеришехер начата регистрация и нумерация всех деревьев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в управлении заповедника сообщили, что на каждое дерево устанавливаются специально пронумерованные инвентарные таблички, на которых размещены код дерева и QR-код, позволяющий перейти к электронной учетной карточке.

В результате инвентаризации все зеленые насаждения Ичеришехер будут внесены в информационную систему "Реестр городских зеленых насаждений". Процесс выполняется полностью безвредным способом, и #инвентарные таблички изготовлены из материала, устойчивого к воздействию окружающей среды.

Цель проекта - сохранение растительности в Ичеришехер, улучшение экологической среды и передача зеленого наследия грядущим поколениям.

Призываем всех поддержать сохранение и приумножение зеленых зон, осуществлять совместную деятельность во имя зеленого будущего нашей природы. Зеленые насаждения и исторические памятники Ичеришехер, которые мы передадим будущим поколениям, являются одним из самых ценных достояний.