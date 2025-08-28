В Китае провели нагрузочное испытание самого высокого моста в мире

Сокращение двухчасового пути до двух минут благодаря мосту через Большой каньон Хуацзян в Китае, безусловно, стоит строительства самого высокого моста в мире высотой 625 метров. Виадук, пересекающий реку Бэйпань и расщелину, образовавшуюся за тысячелетия в карстовых горах провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, был запущен в эксплуатацию в 2022 году и успешно прошел испытания под нагрузкой.

Как передает Day.Az, 96 грузовиков общим весом 3360 тонн медленно пересекли платформу и остановились на подвесной дороге, благодаря чему более 400 датчиков могли определить безопасность конструкции, проверяя малейшие движения распорок, тросов, опор или дороги.

По сообщениям китайских СМИ, ожидается, что мост для движения транспорта откроют к концу сентября.

В интервью China Daily руководитель проекта У Чжаомин с гордостью рассказал о мосте, назвав его "беспрецедентным инженерным подвигом", и принял вызов - пересечь каньон, побив не только рекорд по высоте, но и став самым длинным мостом в горной местности. Его длина составляет 2890 метров от конца до конца.

Сокращение времени в пути до другой стороны ущелья с двух часов до двух минут имеет жизненно важное значение для населения провинции Гуйчжоу, единственной в Китае, где нет равнины.

Здесь насчитывается более 30 тыс. мостов, включая почти половину из ста самых высоких мостов мира и три моста, возглавляющих рейтинг.