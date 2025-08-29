https://news.day.az/world/1776856.html

Трамп выступит перед мировыми лидерами

Президент США Дональд Трамп 23 сентября выступит перед мировыми лидерами с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщает Day.Az. "Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генеральной Ассамблее ООН", - сказала она.