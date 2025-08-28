Представлен ИИ-диктофон с выбором разных языковых моделей

Компания Plaud представила карманный диктофон Note Pro для записи и обработки заметок с помощью искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал 9to5Google.

Новинка сохранила форм-фактор пластиковой карточки, характерный для серии Plaud Note и Note Pin. Новинка также получила ряд функциональных доработок: в Note Pro встроен компактный дисплей для отображения текущих режимов и внесения изменений в процессе записи. Кнопка управления теперь поддерживает дополнительные сценарии использования: помимо старта и остановки записи, она позволяет выделять ключевые фрагменты в длинных аудиофайлах.

Существенные изменения коснулись и фирменного приложения. Оно получило поддержку мультимодального искусственного интеллекта: пользователи могут загружать дополнительный контекст, включая изображения, что расширяет возможности обработки данных.

Устройство ориентировано на профессиональное использование - ведение заметок во время встреч, переговоров и интервью с последующей транскрипцией с ИИ-анализом. Выбор языковой модели позволяет адаптировать обработку аудиозаписей под конкретные задачи.

Plaud Note Pro уже доступен для предзаказа по цене $179 (около 14,3 тыс. руб.).