https://news.day.az/politics/1776586.html Баку и Москва поддерживают активный диалог по разным каналам Россия - важная для Азербайджана соседняя страна, партнер. Как сообщает в среду Day.Az, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в рамках встречи с членами Молодежной организации Движения неприсоединения.
Баку и Москва поддерживают активный диалог по разным каналам
Россия - важная для Азербайджана соседняя страна, партнер.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в рамках встречи с членами Молодежной организации Движения неприсоединения.
"Недавно в Астрахани состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.
Также состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. То есть на ежедневной основе эти контакты поддерживаются по разным каналам", - добавил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре