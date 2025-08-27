Баку и Москва поддерживают активный диалог по разным каналам

Россия - важная для Азербайджана соседняя страна, партнер.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в рамках встречи с членами Молодежной организации Движения неприсоединения.

"Недавно в Астрахани состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

Также состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. То есть на ежедневной основе эти контакты поддерживаются по разным каналам", - добавил он.