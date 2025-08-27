Трамп призвал наказать Сороса

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности миллиардера Джорджа Сороса и его сына Александра за поддержку протестов в стране. Его комментарий размещен в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть привлечены к ответственности по закону RICO ("Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях" - прим. "Ленты.ру") за поддержку насильственных протестов на территории США", - написал американский лидер.

Трамп добавил, что власти США "не позволят этим безумцам и дальше разрывать Америку на части". По его словам, Сорос и помогающая ему "группа психопатов" нанесли стране огромный ущерб.