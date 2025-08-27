https://news.day.az/sport/1776627.html Вратарь сборной Азербайджана продолжит карьеру в Косово Голкипер сборной Азербайджана Юсиф Иманов продолжит карьеру в чемпионате Косово. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом объявила пресс-служба клуба "Малишева". 22-летний вратарь, покинувший "Сабах", заключил с новой командой долгосрочный контракт.
