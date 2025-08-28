Азербайджан и Аргентина усиливают экономическое партнерство
Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Аргентинской Республики в Азербайджане Марианхелес Беллуши.
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.
На встрече были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического партнерства, увеличения инвестиционных возможностей и развития взаимного сотрудничества.
Подчеркнута важность укрепления правовой базы в экономической сфере между двумя странами. Основными приоритетными направлениями партнерства были определены инвестиционная, транспортно-транзитная, технологическая, сельскохозяйственная сферы.
Также состоялся обмен опытом и мнениями о перспективах сотрудничества в различных сферах экономики.
