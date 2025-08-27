В ноябре в Баку пройдет мероприятие China Visitor Summit

В ноябре этого года в Баку пройдет престижная B2B-платформа "China Visitor Summit" (Саммит китайских посетителей).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид на презентации программы China Ready, прошедшей в Баку.

По его словам, сегодня Китай является крупнейшим выездным туристическим рынком в мире, и доля Азербайджана на этом обширном рынке постепенно растет.

"Более десяти лет эта платформа объединяет китайских покупателей с международными туристическими направлениями. Впервые организовав это мероприятие в Азербайджане, мы примем в нашей стране 15 ведущих покупателей из Китая. Они смогут напрямую познакомиться с Азербайджаном благодаря семинарам, индивидуальным встречам и ознакомительным турам по различным регионам страны", - отметил он.

"Потенциал действительно огромен. Двусторонний безвизовый режим между Азербайджаном и Китаем является одним из ключевых факторов, способствующих этому росту. Для нас это уникальная возможность представить Азербайджан как предпочтительное направление для китайских туристов. Основная цель здесь - не только продвижение Азербайджана, но и обеспечение полной готовности наших местных партнеров к удовлетворению особых потребностей китайских туристов.

Ожидания китайских туристов четко определены на всех этапах туристической цепочки создания ценности - от профессиональных гидов, говорящих на китайском языке, и удобной навигации по стране до комфортных отелей, удобных платежных систем и блюд, соответствующих их предпочтениям. В этом направлении мы уже сделали определенные шаги. Некоторые отели нанимают сотрудников, владеющих китайским языком, платежные терминалы UnionPay внедряются по всей стране, а количество китайских ресторанов в Баку быстро растет.

Для того чтобы продолжить эти усилия в более структурированном и системном формате, сегодня мы запускаем программу China Ready и приглашаем всех вас активно участвовать в этом процессе и взять на себя соответствующие обязательства. Эта программа основана на нашем общем стремлении быть готовыми к приему китайских туристов. После сегодняшней встречи обновления по рынку будут регулярно предоставляться вам, а знания и опыт, полученные в рамках программы China Ready, будут определять, как нам взаимодействовать с китайским рынком и обеспечивать долгосрочный успех.

Кроме того, мы проводим масштабный аудит, охватывающий все ключевые элементы туристической цепочки - от аэропортов до объектов размещения, от сферы обслуживания до туристических достопримечательностей. С 2019 года Asadachang Tourism Board прилагает серьезные усилия для построения прочной сети партнеров в Китае и в международной туристической и медиасфере. В этом году мы были удостоены престижной премии Global Annual Excellence Award, присуждаемой крупнейшей группой мировых онлайн-сервисов в сфере туризма.

Мы продолжаем укреплять эти связи, тесно сотрудничая с ведущими платформами, такими как Ctrip, Qunar, LinkedIn, а также с локализованными социальными платформами и кампаниями на WeChat, Baidu, Weibo и Little Red Book. Этой осенью наши усилия завершатся проведением двух крупных роуд-шоу и презентаций в восьми городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Чжэнчжоу и Чунцин", - добавил Ф. Зенгстшмид.