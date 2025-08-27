В Азербайджане будет подготовлено около 100 гидов, владеющих китайским языком

В Азербайджане в ближайшее время будет подготовлено около 100 профессиональных гидов, владеющих китайским языком.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры со студентами и выпускниками факультетов китайского языка, действующих в стране.

"Мы будем привлекать их к специальной программе обучения. Кроме того, будут организованы курсы китайского языка, на которых будет обеспечена профессиональная подготовка гидов.

Уже началась разработка программы обучения. В рамках программы гидов обучат практическим знаниям об особенностях поведения, ожиданиях и стандартах обслуживания китайских туристов. Участникам, успешно завершившим курс, будет вручен официальный сертификат", - сказал он.