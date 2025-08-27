В ООН сообщили о масштабных страданиях детей в Судане

Многомесячная осада города Эль-Фашера в Судане превратила населенный пункт в "эпицентр детских страданий", заявили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

"После 500 дней осады Эль-Фашер в штате Северный Дарфур в Судане стал эпицентром детских страданий. Недоедание, болезни и насилие ежедневно уносят юные жизни", - говорится в сообщении.

По данным ЮНИСЕФ, из-за отсутствия доступа к гуманитарной помощи в течение 16 месяцев порядка 260 тысяч жителей Эль-Фашера, включая 130 тысяч детей, находятся в отчаянном положении.

В организации призвали продлить периоды прекращения огня и дать спасателям и волонтерам доступ в город, чтобы помочь детям.