Президент Ильхам Алиев: Наш план – обеспечить достойные жилищные условия и рабочие места для всех бывших вынужденных переселенцев
Сейчас мы тратим больше денег на жилищное строительство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия" Саудовской Аравии.
"Теперь это видно - здания как будто появляются из ниоткуда. Наш план - обеспечить достойные жилищные условия и рабочие места для всех бывших вынужденных переселенцев, и этот процесс уже начался. Как я уже сказал, более 50 тыс. человек уже живут на своих исконных землях", - отметил глава государства.
