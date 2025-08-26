Макрона захотели отстранить от власти

Партия "Непокоренная Франция" внесет в парламент республики предложение об отрешении французского президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом заявил лидер движения Жан-Люк Меланшон в эфире радиостанции France Inter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В прошлом году мы уже выносили на рассмотрение вопрос об отставке президента Макрона. Сейчас мы сделаем это снова 23 сентября и внесем помимо вотума недоверия правительству, - который, скорее всего, потеряет смысл, поскольку оно к тому времени уже падет - предложение об отрешении президента от власти", - отметил политик.