https://news.day.az/world/1776274.html Макрона захотели отстранить от власти Партия "Непокоренная Франция" внесет в парламент республики предложение об отрешении французского президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом заявил лидер движения Жан-Люк Меланшон в эфире радиостанции France Inter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Макрона захотели отстранить от власти
Партия "Непокоренная Франция" внесет в парламент республики предложение об отрешении французского президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом заявил лидер движения Жан-Люк Меланшон в эфире радиостанции France Inter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В прошлом году мы уже выносили на рассмотрение вопрос об отставке президента Макрона. Сейчас мы сделаем это снова 23 сентября и внесем помимо вотума недоверия правительству, - который, скорее всего, потеряет смысл, поскольку оно к тому времени уже падет - предложение об отрешении президента от власти", - отметил политик.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре