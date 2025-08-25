От слов - к делу: кое что о новой позиции Армении

Автор: Акпер Гасанов

Изучив бедствия, с которыми мы сталкивались в течение всей нашей истории, мы пришли к выводу о том, что так и не смогли такт нашей истории сделать созвучным с тактом международных процессов. Об этом заявил на ежегодном совещании с руководителями дипломатических представительств в зарубежных странах премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"То, что произошло в Вашингтоне, означает, что такт нашей политики стал созвучен с определенными международными процессами, что крайне важно. И это стало, пожалуй, первой реалистичной возможностью стать созвучными международным процессам за последние 100 лет", - отметил Пашинян. И это его выступление стало, безусловно, одним из наиболее примечательных сигналов в региональной политике последних месяцев.

Впервые за долгое время официальный Ереван открыто признал, что главной трагедией армянской государственности было постоянное отставание от глобальных и региональных процессов, а также неспособность гармонизировать национальную политику с международной реальностью. Характерно, что слова Пашиняна прозвучали именно на встрече с послами и консулами Армении.

Это означает, что в обозримом будущем армянская дипломатическая служба будет действовать в унисон с озвученной повесткой - ориентированной на мир, а не на провокации. Важно подчеркнуть, что армянские дипмиссии за рубежом традиционно играли заметную роль в формировании имиджа страны и в координации работы с многочисленной армянской диаспорой.

До недавнего времени эта деятельность зачастую носила откровенно ангажированный, антиазербайджанский характер, формируя почву для дезинформации и политических манипуляций. Если сейчас действительно наступает перелом, и армянские дипломаты будут работать в русле мирной повестки, это станет позитивным изменением для всего региона.

В любом случае, Пашинян прямо и честно признал, что вся линия прежних армянских руководителей была ошибочной. Захват 20% территории Азербайджана, этнические чистки, уничтожение сотен населенных пунктов и десятки тысяч убитых и изгнанных азербайджанцев - всё это не принесло Армении счастья. Напротив, страна оказалась в самоизоляции, лишилась многих атрибутов полноценного суверенитета и экономического развития.

Парадокс, но именно поражение Армении в 44-дневной войне 2020 года открыло для нее окно возможностей. Проиграв на поле боя, Ереван оказался вынужден продемонстрировать уважение к принципу территориальной целостности, который является краеугольным камнем современного международного права. Конечно, нельзя забывать, что сам Пашинян еще недавно был частью провокационной линии.

Его печально и скандально известная фраза "Карабах - это Армения и точка" стала символом неприемлемой политики, подрывающей любые шансы на переговорное урегулирование. Летом 2020 года именно Армения совершила военную провокацию на товузском направлении, что стало предвестником войны. Этот факт признавали и многие армянские политики и эксперты.

А что было дальше? А дальше была 44-дневная война, которая закончилась исторической победой Азербайджана и подписанием, в ночь на 10 ноября 2020 года, трехстороннего заявления. Но даже после всего этого Армения продолжала снабжать карабахских сепаратистов политической, военной и экономической поддержкой, что вынудило Азербайджан провести антитеррористическую операцию в сентябре 2023 года.

Она была блестяще подготовлена и реализована. В ее результате Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность и только после этого, судя по всему, в Ереване окончательно осознали: попытки противостоять здравому смыслу и обоснованным требованиям Азербайджана бесперспективны. И сегодня ключевой вопрос состоит в том, насколько заявления Пашиняна трансформируются в реальные действия.

Наиболее показательной проверкой искренности его слов станет внесение изменений в Конституцию Армении, где до сих пор содержатся положения с территориальными претензиями к Азербайджану. Пока эти нормы сохраняются, говорить о полноценном доверии и устойчивом мире крайне сложно. Проще говоря, поражения, признанные трагедиями, могут стать фундаментом для новой политики Армении. Но только в том случае, если на этот раз она действительно усвоит уроки истории.