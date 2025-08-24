Раскрыты два главных фаворита US Open

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала в интервью "Газете.Ru", какая борьба развернется между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом за титул US Open и звание первой ракетки мира.

Как передает Day.Az, в прошлом году итальянский теннисист стал победителем Открытого чемпионата США.

"На протяжении последних турниров мы видим, что главным конкурентом Синнера является Карлос Алькарас, который приближается к нему в рейтинге (на данный момент испанец находится на втором месте. - "Газета.Ru"). Если Янник хочет завершить этот сезон первой ракеткой мира, то ему нужно подтверждать свое звание чемпиона US Open и побеждать на турнире", - сказала Петрова.

Призер Олимпийских игр отметила, что Синнер находится в хорошей форме и вполне способен защитить свой титул.

"Единственное - у него было недомогание в Цинциннати (итальянец сильно страдал из-за жары и не смог закончить финальный матч против Алькараса. - "Газета.Ru"). Там повлияли погодные условия. Но на турнире "Большого шлема" у теннисистов есть промежуточный день, когда можно восстановиться. Я думаю, что у Синнера есть все шансы повторить свой прошлогодний результат", - предположила Петрова.

При этом бывшая третья ракетка мира подчеркнула, что Алькарас прекрасно чувствует себя на покрытии "хард". В 2022 году испанец уже выигрывал US Open. Кроме того, возможность стать первой ракеткой мира дополнительно мотивирует Алькараса.

"Если он хорошо проведет конец года, то может стать первой ракеткой мира. Это вполне возможно: Карлос находится в хорошей форме и часто выигрывает турниры", - отметила Петрова.

В первом круге US Open Синнер сыграет с 87-й ракеткой мира - Витом Копривой из Чехии, а Алькарас - с американцем Райаном Опелкой (67-я ракетка мира).