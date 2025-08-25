В Китае сообщили о неожиданном ударе по экономике США

РФ и Китай нанесли неожиданный удар по американской экономике благодаря рынку сои. Об этом пишет издание Baijiahao, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье говорится, что КНР в течение долгого времени оставалась основным покупателем сои из США. Однако сейчас китайские фирмы резко сократили объем закупок.

При этом, по информации журналистов, Россия существенно увеличила производство сои на Дальнем Востоке. Более того, страна удвоила объем экспорта этого продукта.

"В США скоро наступит сезон сбора сои, но сейчас этому совсем никто не рад, потому что на складах до сих пор лежит нераспроданный прошлогодний урожай", - подчеркивается в материале.

По словам авторов публикации, введенные Вашингтоном санкции дали обратный эффект.

"Реальность ударила [президента США Дональда] Трампа по лицу", - добавили они.