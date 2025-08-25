Испанские клубы заинтересованы в азербайджанском вратаре

Некоторые футбольные клубы заинтересованы в услугах Эльдара Тагизаде, выступающего за резервную команду "Барселоны".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, 22-летний вратарь привлек внимание испанского клуба "Ибица".

Клуб планирует арендовать азербайджанского голкипера до зимы. Однако сам вратарь намерен остаться в резервной команде "Барселоны" и начать новый сезон именно в ней.

Отметим, что сезон в третьей лиге, где играет резервная команда "Барселоны", начнется 7 сентября. Его клуб встретится дома с "Поррересом".

Эльдар будет играть за каталонский клуб до 30 июня 2026 года. Отметим, что азербайджанский футболист перешел в "Барселону" 10 августа 2024 года. В прошлом сезоне он был арендован "Туделано".