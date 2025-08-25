В Австралии выступили за налог на «избыточные» спальни

В Австралии хотят ввести налог на "лишние" спальни - а то некоторые слишком широко живут.

Как передает Day.Az, совпадение между средним числом жителей в домохозяйствах и средней площадью жилья побуждает экспертов предложить налог на лишние спальни.

Новое исследование компании Cotality показало, что треть австралийских домохозяйств состоит всего из двух человек, тогда как наиболее распространённое жильё имеет три спальни.

Предполагается, что введение такого сбора вместе с отменой гербового налога может стимулировать семьи с подросшими детьми и пустующие "гнёзда" к уменьшению площади жилья, освобождая дополнительное предложение на рынке.